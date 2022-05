Dan Petrescu a explicat scandările anti-Steaua! MM Stoica nu a scăpat de furia lui: „A dat cu piciorul în minge?”

Nici MM Stoica, managerul general al vicecampioanei României, nu a scăpat, Dan Petrescu amintind de perioada în care au colaborat la Unirea Urziceni.

Dan Petrescu a explicat scandările anti-Steaua

momentul în care a scandat anti-Steaua, spre surprinderea tuturor, dezvăluind că în tot sezonul a acumulat multă frustrare după declarațiile oficialilor FCSB-ului:

„S-a întrecut măsura, am fost criticat. Mi-am făcut datoria faţă de ţară ca jucător, am scos lumea pe străzi, am jucat la Chelsea.

Ca antrenor, pe unde am fost mi-am făcut datoria, dar niciodată nu am fost apreciat la adevărat mea valoare. E normal să fii criticat, dar la mine s-a depăşit limita. Au fost foarte mulţi oameni pe care i-am ajutat, dar acum mă critică”.

„Am început să primesc sfaturi de la antrenori care n-au făcut nimic în Liga 1 şi asta m-a deranjat. Până la urmă, am câştigat iar campionatul. Parcă anul acesta am fost mai mult apreciat la Cluj. Nu ar fi corect să dispară criticile, dar să fie constructive.

Nu trebuie să jigneşti omul, echipa, că joacă nu ştiu ce fotbal”, a mai spus Dan Petrescu, la TV .

„Ce treabă am eu cu MM Stoica? A jucat la Steaua?”

Dan Petrescu , despre care a spus că nu are cum să își dea cu părerea despre el, pentru că nu a jucat niciodată fotbal:

„Ce treabă am eu cu Mihai Stoica? A spus multe lucruri, dar i-am răspuns. El când era cu mine era campion, acum nu mai e. E simplu!

El a jucat la Steaua, a dat cu piciorul? Ce mare stelist se dă el? El nu a jucat finale. Să zică ce vrea. Care e nivelul meu şi care e nivelul lui? Să îşi vadă de treaba lui şi să facă rezultate. Să stea pe la televiziuni”.

„Antrenorii care stau la televiziuni, sunt liberi. Sunt antrenori la televiziuni. Stai, bă, acasă!”, a mai spus Dan Petrescu.