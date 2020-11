Dan Petrescu a făcut anunțul: “După meciul cu FC Argeș îmi iau pauză!”. Video

Dan Petrescu a anunțat după meciul cu Gaz Metan Mediaș că vrea să plece de la CFR Cluj după meciul cu Roma pentru că nu mai poate. “Bursucul” a organizat o conferință de presă în care a clarificat totul și a spus că își va lua câteva zile de pauză după meciul cu Argeș.

Petrescu a dezmințit conflictele cu patronul Neluțu Varga și spune că declarațiile date după meciul cu Gaz Metan Mediaș au fost făcute la nervi și că vrea să își ducă la bun sfârșit contractul cu CFR Cluj, adică încă un an și jumătate.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a spus că își va lua 6 zile de pauză după confruntarea cu FC Argeș pentru a-și încărca bateriile și speră să facă în continuare performanță la ardeleni. El spune că nu stă la CFR pentru bani, ci pentru performanță:

Dan Petrescu își ia o pauză: “După meciul cu Argeș plec 5-6 zile!”

“Am citit ce s-a scris și am vrut să fac o remarcă. Înaintea meciurilor nu prea vorbesc, dar vreau să spun că eu cu patronul nu m-am certat niciodată. El are treaba lui, eu am treaba mea. Să nu uităm că el a venit după mine în Dubai să mă ia înapoi la CFR Cluj. Iar dacă sunt divergențe sunt între mine și toți de la club, că așa e în familie.

Dar eu cu patronul nu am avut nicio divergență. După meciul cu Mediaș am fost foarte nervos la ce am văzut pe teren. În primul rând, nu era echipa care trebuie pe teren, nu am avut jucători. Iar apoi, felul în care am fost arbitrați, asta se întâmplă de foarte mult timp și am tras mereu un semnal de alarmă.

“Această presiune m-a făcut să declar ce am declarat. Nu regret pentru că asta e realitatea”

Pe fondul nervilor am spus că am nevoie de o pauză. Și este pentru prima dată când spun asta. Chiar am nevoie de o pauză pentru că s-au întâmplat prea multe și sunt convins că toată lumea își dorește ca altcineva să mai ia campionatul.

Această presiune m-a făcut să declar ce am declarat. Nu regret pentru că asta e realitatea. După meciul cu FC Argeș o să îmi iau o pauză de 5-6 zile și să mă gândesc ce este mai bine pentru mine și pentru CFR. Mai am un an și jumătate contract și vreau să îl duc la capăt.

Pauza va fi doar după meciul cu Argeș pentru că în momentul de față sunt atât de multe probleme la echipă încât n-ar fi corect să îmi iau pauza înainte. Sunt foarte mulți accidentați, foarte mulți cu COVID. Cred că avem 14-15 pentru meciul cu Roma.

“Sper că după meciul cu Pitești să îmi încarc bateriile și să nu mai dau satisfacție adversarilor”

Mai sunt câțiva jucători, dar ei nu sunt pe lista UEFA. Sperăm ca Ben Youssef să fie cât mai repede jucătorul nostru. Meciul de la Roma va fi cu 15 gladiatori. Nu pot să îi las acum. Au nevoie de mine.

Sper că după meciul cu Pitești să îmi încarc bateriile și să nu mai dau satisfacție adversarilor care cred că dacă eu voi pleca CFR va fi mai slabă și să îmi duc contractul până la final. Dacă aș avea ofertă din Rusia și vreau să plec, patronul este primul care află.

“Eu nu sunt aici pentru bani. Dacă mă luam după oferte, câștigam mult mai mulți bani”

Ofertele nu lipsesc. Sună telefonul mereu, n-au lipsit și nu vor lipsi. Merit asta. În altă ordine de idei, am văzut că s-a scris de câți bani câștig eu la CFR Cluj. Da, câștig mulți bani la CFR, dar pierd bani stând la CFR Cluj.

Eu nu sunt aici pentru bani. Dacă mă luam după oferte, câștigam mult mai mulți bani. În primul rând stau pentru performanță. Nu cred că există un antrenor român după revoluție să aibă atâtea meciuri europene după revoluție. Sunt unicul. Ar fi păcat ca la anul acest club să nu fie în Europa.“, a spus Dan Petrescu.