Dan Petrescu a făcut strategia la CFR Cluj pentru startul noului sezon: „O echipă va juca Champions League, una Supercupa, una în campionat” Video

se gândește deja la meciul din preliminariile Champions League cu , iar echipa a mers ceas în meciurile amicale.

Dan Petrescu se teme de dubla cu Pyunik Erevan: „Au numai brazilieni, portughezi, din Belarus, din Moldova, e un mix”

CFR Cluj are victorii pe linie în cantonamentul din Austria, iar e extrem de mulțumit de campania de transferuri: „A fost un cantonament reușit. Mai avem un meci. Trei meciuri cu adversari foarte buni. Partizan e o echipă foarte bună. Știți că mie îmi place să câștig tot timpul și eu zic că rezultatele au fost excelente.

Am muncit foarte mult. Important e să câștigăm și să nu luăm gol. Am avut și puțin noroc. Felicit și portarul care e Under. Nu prea a apărat la noi și a avut două meciuri excelente. Mă gândesc la orice”.

Cu toate acestea, „Bursucul” consideră că e foarte greu să construiască o echipă într-un timp atât de scurt, mai ales că CFR-ul a avut o amplă campanie de achiziții: „Dar în primul rând la meciul de Champions League, care va fi foarte greu. Când sunt jucători mulți, nu e ușor să formezi o echipă în 2-3 săptămâni cum vrem noi. Nu o să fie ușor, mai ales că jucătorii noi sunt toți de valoare! Nu cred că o să mai vină nimeni. Jucătorii noi s-au adaptat imediat”.

Dan Petrescu și-ar mai dori jucători: „Dacă îmi aduce cireașa de pe tort nu mă supăr”

Dan Petrescu e extrem de mulțumit de modul în care s-au adaptat noii jucători veniți la echipă, însă și-ar mai dori și alte transferuri: „Va fi complicat să îi țin rezerve, dar o echipă va juca Champions League, una Supercupa, una în campionat. Nu vor juca tot timpul aceiași jucători și de-aia fac diferite echipe. E un program infernal, incredibil și nu ai cum să joci altfel. Sper s-o ducem cât mai mult în Europa și atunci vor fi multe meciuri.

Eu sunt mulțumit de achiziții și cei din conducere au făcut eforturi. Au reușit să îmi aducă marea majoritate, dar mă știți foarte bine: dacă îmi aduce cireașa de pe tort nu mă supăr. Avem mai mulți în plan, dar trebuie să ne uităm și la listă. Nu avem voie decât 13 străini și 8 români. Ne gândim mereu să aducem ceva. Arătăm bine ca echipă și ca spirit. Echipa arată bine și s-a antrenat bine”.

De cealaltă parte, jucătorii clujenilor veniți de la echipa națională au fost extrem de afectați de rezultatele dezamăgitoare: „Jucătorii de la națională nu erau deloc cu moralul bun. I-am lăsat câteva zile să se odihnească. E normal să sufere. Mie nu-mi place să vorbesc. E un antrenor acolo. Dacă aș fi la federație eu nu aș schimba antrenorul. Deac cred că mai joacă 4 ani, până la 41. Și sunt sincer! Nu cred că se va lăsa mai repede de 40 de ani”.

Dan Petrescu consideră că va fi aproape imposibil pentru CFR Cluj să se califice în grupele Champions League: „Ar fi ceva incredibil!”

îi ia în serios pe cei de la Pyunik Erevan și e de părere că CFR Cluj are șanse foarte mici să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Ne mișcăm bine, dar i-am studiat foarte bine pe adversarii noștri la ultimele cinci meciuri. E o echipă cu mulți străini. Portarul armean e căpitan de echipă și e la națională. În rest nu e niciun armean.

Au brazilieni, portughezi, din Belarus, din Moldova, e un mix. Va fi ca un meci o echipă din play-off, deci foarte greu. Nu putem să subestimăm un adversar care e valoros, chiar dacă toată lumea crede că e adversar din Armenia și va fi foarte ușor. În niciun caz.

E foarte greu să ajungem în Champions League. Ar fi ceva incredibil! E un vis până la urmă. Dacă mă simt bine la Cluj de ce să plec? Dacă lumea mă vrea. Când nu vor fi rezultate voi fi primul care va fi dat afară”.