Dan Petrescu a fugit de declarații după CFR Cluj – Farul 1-2! Ce a pățit după scandalul monstru pe care l-a provocat la finalul meciului pierdut în fața lui Hagi. Video

Costin Curelea, antrenor secund la CFR Cluj, a venit să dea declarații în locul lui Dan Petrescu, pe care l-a scuzat pentru absența de la flash-interviu. Tânărul tehnician a căutat explicații petru finalul nebun de campionat și crede că presiunea şi-a spus cuvântul în meciurile lui CFR Cluj şi Universitatea Craiova.

„(n.r. – de ce n-a venit Dan Petrescu la interviuri?) Nu se simte prea bine. Am intrat cu 1-1 la pauză, dar toţi am sperat, am crezut că vom câştiga. Probabil că presiunea şi-a spus cuvântul, ca şi la Craiova. Spiritele s-au încins un pic pe final.

Nici înjurătură nu a fost, înţeleg că cineva l-a apostrofat pe arbitru şi arbitrul l-a eliminat pe Burcă, a crezut că el a fost. I-am explicat, dar ne-a spus că nu mai poate face nimic.

A fost un campionat şi un sezon foarte lung, cu probleme. Sperăm să ne capacităm la maxim pentru ultima partidă să să câştigăm. Bine că suntem pe podium şi încercăm să mergem în Europa! Dar a fost un play-off mai greu decât anul trecut.

Ne uitam şi vedeam că anul trecut au fost în play-off şi FC Voluntari şi FC Argeş. A fost mai facil. Dar nici noi nu ne-am mai ridicat la acelaşi nivel”, a declarat Costin Curelea la finalul meciului din Gruia.

CFR Cluj, fără Andrei Burcă în barajul cu FC U Craiova 1948. Fundașul, eliminat pe nedrept?

Dan Petrescu n-a fost singurul actor negativ al conflictului de la finalul meciului din Gruia. Andrei Burcă a intrat și el în contre cu „marinarii”, motiv pentru care arbitrul Marcel Bîrsan i-a arătat cartonașul roșu și va rata astfel Colegul Mario Camora a sărit însă în apărarea stoperului, care ar fi fost, se pare, eliminat eronat.

„O înfrângere dureroasă dar nu putem uita că mai avem un meci. Avem datoria să mergem în Europa. La final, nu Burcă a vorbit, alt jucător a spus câteva cuvinte arbitrului și a luat el roșu. Bîrligea a zis ceva. Am câștigat 5 ani la rând, normal că am vrut să fie 6, dar se întâmplă să nu câștigi.

O să fie un eșec dacă nu ne calificăm în Europa, altfel nu e un eșec. Am ajuns în semifinalele Cupei, dacă nu pierdeam cu FCSB ne băteam la campionat până la final. Vrem să câștigăm pentru suporteri cu Craiova fiindcă merită, au fost alături de noi”, a declarat Mario Camora, după .