Dan Petrescu a izbucnit la Roma: „Ce întrebare e asta? Numai CFR improvizează în Europa“

Dan Petrescu şi Cristi Bălgrădean au răspuns la întrebările jurnaliştilor în conferinţa de presă din ziua premergătoare meciului de Europa League cu AS Roma. Antrenorul s-a plâns de absenţele importante din defensivă şi a răbufnit, pentru că trebuie să improvizeze din nou.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

AS Roma – CFR Cluj se joacă joi, 5 noiembrie, de la 19:55, în etapa a treia a grupei A. După două runde, CFR este prima, cu patru puncte şi golaveraj 3-1, urmată de italieni, la egalitate de puncte, dar 2-1 golaveraj.

Dan Petrescu nu se poate baza pe trei dintre fundaşii centrali din lotul campionei: Mike Cestor şi Paulo Vinicius sunt accidentaţi, iar Andrei Burcă a primit rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristi Bălgrădean: „Mister Dan Petrescu a pregătit bine meciul“

„Cu siguranţă, va fi o partidă grea. Ştim ce ne va aştepta mâine. AS Roma e o echipă de top, printre ţările cu cele mai bune campionate. Mister a pregătit bine meciul. Am văzut şi astăzi şi o să mai vedem şi mâine imagini cu ei. Cred că va fi foarte, foarte greu, un meci de luptă şi sper din tot sufletul să scoatem un rezultat pozitiv.

Cu siguranţă (n.r. – va exista o motivaţie în plus, pentru că AS Roma este un nume mare în Europa). Pentru că sunt jucători de top şi, sigur, trebuie să fim motivaţi şi, cum am spus mai devreme, sper să scoatem un rezultat pozitiv. Din păcate, e trist că se joacă fără spectatori. Cred că stadionul ar fi fost plin. Din păcate, virusul ăsta ne distruge.

ADVERTISEMENT

Cred că niciunul dintre atacanţii Romei nu mai are nevoie de nicio prezentare. Sunt jucători de top care pot să facă diferenţă oricând. Trebuie să fiu pregătit în orice moment, să fiu atent la fiecare fază şi să rezolv situaţiile care vor fi“, a spus Cristi Bălgrădean.



Dan Petrescu a răbufnit la Roma: „Avem 7 absenţi. Cum să pregătesc meciul?“

„E clar că Roma e favorită. Nu am zis-o eu, o spun faptele, Roma e favorită şi va fi până la final. Iar despre meci, cum să-l pregătim, dacă am avut când să ne antrenăm? Pentru că abia s-a terminat un meci şi avem şapte jucători absenţi. Cum să pregătesc meciul? Nu am avut timp să îl pregătim cum voiam. Din păcate, nu am nici jucătorii care trebuie la dispoziţie, nu avem nici lot şi, sincer, e o perioadă foarte grea pentru mine şi pentru club. Greu găsesc soluţii pentru a face o echipă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu cred că la Roma există titulari şi rezerve. Au foarte mulţi jucători buni, au 21 de jucători care joacă la echipa naţională. Deci, nu văd de ce s-ar plânge antrenorul Fonseca, când noi abia reuşim să facem 3-4 jucători pe banca de rezerve. Nu au de ce să se plângă. Sunt clar favoriţi. Cred că numai un miracol ar face ca, chiar miracol, CFR să scoată ceva pozitiv mâine“, s-a plâns antrenorul campioanei

Dan Petrescu a făcut haz de necaz: „Roma are 6 fundaşi centrali. Nu ne dă şi nouă doi mâine?

Dan Petrescu s-a enervat când a fost întrebat despre formula defensivă pe care o va folosi şi dacă îl va trimite din nou pe Cristi Manea în centrul apărării:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ce întrebare e asta? Dacă nu am pe nimeni. Ce soluţii? Îi pun pe ei (n.r. – jurnaliştii) să facă echipa, dacă vor. Dacă nu avem fundaşi, toţi sunt accidentaţi… Ce vreţi, să joc eu fundaş? O să inventăm alt jucător care nu joacă pe rolul lui. Asta nu e normal şi, cred că, numai CFR Cluj, în Europa League, are ghinionul ăsta să aibă trei fundaşi centrali din patru accidentaţi.

Clar că va fi o apărare improvizată, o echipă improvizată, şi când improvizezi nu ai succes. Asta am făcut cu Mediaş şi s-a văzut, nu am câştigat. Chiar dacă pierdem, nu va fi ceva tragic. Băieţii trebuie să intre mâine, să dea ce au mai bun şi să înţeleagă că, dacă au pierdut la Roma, nu au de ce să le fie ruşine“, a tunat „Bursucul“.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a făcut haz de necaz: „Roma are 6 fundaşi centrali. Nu ne dă şi nouă doi mâine?

La finalul conferinţei, Dan Petrescu a schimbat tonul. Resemnat, a făcut haz de necaz, comparând loturile celor două formaţii. Nu îşi pune mari speranţe că echipa lui poate repeta surpriza din 2008, când CFR Cluj s-a impus la Roma cu 2-1, prin golurile marcare de Culio.

„Ţinând cont că Roma are şase fundaşi centrali, nu ne dă şi nouă doi? Iar cine dă două goluri mâine primeşte o pizza de la mine. N-a mai dat un jucător două goluri la CFR de mult timp. Dacă o să câştigăm mâine? Ar fi miracolul carierei, nu victoria carierei“, a încheiat Dan Petrescu.