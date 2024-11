Dan Petrescu a lămurit problema demiterii sale de la CFR Cluj: ”Nu am vorbit deloc cu patronul”

, cu un gol norocos marcat de Virgiliu Postolachi. TRupa din Gruia a urcat pe locul 2 în clasament, la 6 puncte în spatele liderului U Cluj.

Dan Petrescu nu a discutat cu patronul lui CFR Cluj despre o demitere a sa

La finalul partidei Gloria Buzău – CFR Cluj 0-1, care a deschis etapa a 15-a din SuperLiga, antrenorul Dan Petrescu a ținut să precizeze că nu a existat niciun moment posibilitatea demiterii sale și a dezvăluit când a vorbit ultima dată cu patronul Neluțu Varga.

”Aveam nevoie de o victorie. E o victorie foarte importantă care ne duce pe locul 2. Deci nu suntem atât de rău. Ținând cont de problemele pe care le avem la club. Eu zic că dacă se termină turul și suntem pe 2 nu e așa rău. E clar că vrem pe primul loc, dar să nu uităm câți bani au cheltuit alte echipe.

Buzăul a jucat bine în prima repriză. Noi am avut ceva noroc. Pe final au fost peste noi. Le-a lipsit puțin noroc. Portarul nostru a făcut ce trebuie. A scos mingi. E clar că era o victorie de spirit. După meci toți au fost fericiți. Îmi pare rău că s-a accidentat Kamara.

(n.r. – A existat vreo discuție să vă despărțiți?) Nu am vorbit deloc cu patronul. Nu am mai vorbit cu el de două săptămâni. Nu mai știu de ce am vorbit atunci. Ce s-a întâmplat cu Munteanu parcă. I-am zis de ce l-am scos pe Munteanu.

Aici la Buzău nu cred că vor câștiga multe echipe, la ce am văzut azi. Au jucat foarte bine. Munteanu a făcut doar două antrenamente după accidentare și mă gândeam să-l bag doar 30 de minute. Bravo lui Louis, a făcut un meci foarte bun”, a declarat Petrescu.

Postolachi, eroul lui CFR Cluj

CFR Cluj a fost . După ”dubla” din runda precedentă când a adus in extremis un punct, internaționalul moldovean a înscris golul victoriei la Buzău.

”A fost un meci destul de greu, dar s-a văzut spiritul nostru și echipa a arătat că așa se joacă, ca o familie. Am luptat unul pentru altul. Am câștigat cu 1-0, așa cum îi place antrenorului. Înseamnă mult pentru noi și faptul că echipa a făcut ce trebuie și că s-a bătut pentru fiecare minge.

Mă simt bine la fiecare meci. Am încredere în mine și în colegii mei. Avem un spirit bun, iar concurența e foarte bună. Munteanu mi-a dat assist. A intrat foarte bine, bravo și lui. A luptat mult și merita să marcheze. Dar așa e bine, să câștigăm împreună. Așa e la CFR.

Știam că o să centreze și am continuat alergarea când am văzut acea deviere. Aveam o singură decizie de luat, aceea de a marca și am reușit. Suntem acolo, obiectivul nostru e primul loc. Așa e aici. Cu victoria de azi și cu spiritul acesta sperăm să continuăm să câștigăm și să aducem mai multe puncte”, a spus Postolachi.