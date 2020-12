Dan Petrescu a plecat în vacanță la Dubai! Ce spune despre ofertele primite și de națională

Fostul antrenor al echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a plecat în vacanță la Dubai unde va petrece Crăciunul și Revelionul alături de familie, iar după se va gândi și la ce va face în continuare.

Tehnicianul are pe masă o ofertă de la vicecampioana Arabiei Saudite, Al Nasr, așa cum FANATIK a anunțat încă de la începutul lunii noiembrie, care îi oferă un salariu anual de aproape 2,5 milioane de euro.

Între timp, s-a mai scris despre interesul federației din Emniratele Arabe Unite, care i-ar da un salariu de 3 milioane de dolari pe an pentru a prelua echipa națională.

Vacanță de vis la Dubai pentru Dan Petrescu

Între timp, Dan Petrescu a plecat la Dubai pentru a petrece o vacanță de iarnă alături de familia sa care locuiește în capitala Emiuratelor Arabe Unite, iar pe aeroport a vorbit despre viitorul său.

”Mă duc la familie. Am spus că am nevoie de o pauză și asta a fost realitatea. Plec în Dubai pentru că este familia acolo și ne întâlnim pentru Crăciun, pentru Revelion, iar apoi o să văd eu ce o să fie în continuare. Dacă erau oferte multe poate eram acolo”, a declarat tehnicianul.

”Aș vrea după Anul Nou să mă gândesc. M-au sunat foarte mulți impresari, dar deocamdată sunt doar discuții. Motivul principal pentru care eu nu mai sunt la CFR este că am nevoie de o pauză, am spus-o. Nu am văzut niciun meci de fotbal de când am plecat de la CFR. Nu am văzut și nu pot să mai spun. Mă bucur că cei de la CFR au reușit să aducă un antrenor foarte bun.

Mi-am dat viața trei ani jumătate, am stat acolo de dimineața până seara, iar când am plecat am zis că vreau o vacanță de tot. Nu vreau să mă încarc iar cu ce nu e al meu. Eu nu mai sunt acolo, nu mai voiam să văd și sincer nu am văzut nicio fază de la niciun meci. M-am odihnit și dacă m-am uitat la un meci, m-am uitat din Anglia mai mult”, a continuat el.

În final, Dan Petrescu a comentat și grupa în care a căzut naționala României în preliminariile pentru CM 2022: ”Toată lumea spune la fel ca și mine, avem șansa a doua. Germania cred că va câștiga, iar pe locul doi ar trebui să fim noi. Nu cred că Islanda mai are forța să ne bată încă o dată, la ei e un schimb de generații”.

”Trebuie să sperăm să batem și Germania, cu ei mereu am avut meciuri bune. Dar dacă suntem realiști, trebuie să avem șanse la locul doi. Au trecut deja 24 de ani”, a spus fostul antrenor de la CFR Cluj.

