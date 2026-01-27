Sport

Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”

Dan Petrescu nu poate sta departe de fotbal. Fostul antrenor de la CFR Cluj a pus mâna pe telefon și i-a scris lui Daniel Pancu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.01.2026 | 00:00
Dan Petrescu a pus mana pe telefon si la sunat pe antrenorul din SuperLiga Iam cerut un sfat
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu, mesaj pentru Daniel Pancu după FCSB - CFR Cluj. Sursă foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Dan Petrescu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate în prezent. Deși este fără angajament din vara anului trecut, tehnicianul nu poate sta departe de fotbal. Daniel Pancu a dezvăluit ce dialog are cu fostul tehnician al ardelenilor.

Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Daniel Pancu

Plecat de la CFR Cluj în luna august, Dan Petrescu a luat o pauză de la fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Fostul internațional a ajuns să facă chimioterapie. În ciuda acestui fapt, tehnicianul nu poate sta departe de sportul pe care l-a practicat o viață.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a urmărit partida dintre FCSB și CFR Cluj și, la final, a ținut să îi transmită un mesaj lui Daniel Pancu. Anunțul a fost făcut chiar de actualul antrenor al ardelenilor. Pancu speră ca „Bursucul” să treacă cât mai repede peste problemele de sănătate și să revină pe banca tehnică

„Da, sigur că m-a felicitat. Vorbim foarte puțin de tactică. El vorbește tot timpul de tabelă. Suntem diferiți aici. Toți suntem diferiți. Nu ne întâlnim foarte des, dar vorbim cam o dată pe săptămână.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Poate i-am mai cerut câte un sfat legat de jucători. El a creat practic această echipă, în ultimii ani. Nu cred că suntem rivali. El este într-o situație care îmi doresc să se termine cât mai repede cu bine și să revină în forță”, a declarat Daniel Pancu, conform ProSport.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

Giovanni Becali, îngrijorat de problemele lui Dan Petrescu

Într-o ediție a emisiunii „Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a declarat că Dan Petrescu a slăbit considerabil, dar rămâne convins că prietenul său va depăși toate dificultățile și își va recăpăta sănătatea.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

ADVERTISEMENT

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a spus Giovanni Becali.

Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Croația, pas uriaș spre semifinale....
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Croația, pas uriaș spre semifinale. Islanda și Suedia, ținute în șah. Toate rezultatele zilei
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o sărbătorește vedeta
Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi...
Fanatik
Vedeta lui Inter ratează meciul decisiv cu Borussia Dortmund! Ce variante are Cristi Chivu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!