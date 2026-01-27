Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate în prezent. Deși este fără angajament din vara anului trecut, tehnicianul nu poate sta departe de fotbal. Daniel Pancu a dezvăluit ce dialog are cu fostul tehnician al ardelenilor.

Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Daniel Pancu

Plecat de la CFR Cluj în luna august, Dan Petrescu a luat o pauză de la fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate. . În ciuda acestui fapt, tehnicianul nu poate sta departe de sportul pe care l-a practicat o viață.

Dan Petrescu a urmărit partida dintre FCSB și CFR Cluj și, la final, a ținut să îi transmită un mesaj lui Daniel Pancu. Anunțul a fost făcut chiar de actualul antrenor al ardelenilor. Pancu speră ca „Bursucul” să treacă cât mai repede peste problemele de sănătate și să revină pe banca tehnică

„Da, sigur că m-a felicitat. Vorbim foarte puțin de tactică. El vorbește tot timpul de tabelă. Suntem diferiți aici. Toți suntem diferiți. Nu ne întâlnim foarte des, dar vorbim cam o dată pe săptămână.

Poate i-am mai cerut câte un sfat legat de jucători. El a creat practic această echipă, în ultimii ani. Nu cred că suntem rivali. El este într-o situație care îmi doresc să se termine cât mai repede cu bine și să revină în forță”, a declarat Daniel Pancu, conform .

Giovanni Becali, îngrijorat de problemele lui Dan Petrescu

Într-o ediție a emisiunii „Giovanni Show”, impresarul , dar rămâne convins că prietenul său va depăși toate dificultățile și își va recăpăta sănătatea.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui.

Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit”, a spus Giovanni Becali.