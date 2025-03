Dan Petrescu a răbufnit după CFR Cluj – Gloria Buzău 6-0: „Acum două luni uitasem să antrenez. Să fim serioși!”

CFR Cluj a făcut spectacol în ultimul meci din sezonul regulat. La finalul partidei din Gruia, Dan Petrescu a avut un discurs interesant. Tehnicianul i-a făcut o sugestie și selecționerului naționalei, Mircea Lucescu.

CFR Cluj s-a distrat cu Gloria Buzău. Louis Munteanu, omul meciului

Feroviarii nu au avut emoții în partida cu Gloria Buzău. Louis Munteanu a înscris rapid două goluri, iar Kamara i-a luat exemplul și a făcut 4-0. , iar Adrian Păun a stabilit rezultatul final.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a ținut să le răspundă contestatarilor după victoria la scor de tenis în fața Gloriei Buzău. Antrenorul celor de la CFR este de părere că Louis Munteanu ar trebui să fie titular la echipa națională în meciurile din preliminariile Campionatului Mondial.

Dan Petrescu: “Jucătorii au demonstrat seriozitate, caracter”

“Hai să fim serioși. Unde eram acum 2-3 luni și ce probleme erau pe aici. Uitasem să antrenez, ăia erau proști… nu mai contează că acum am fost aplaudat. Acum două luni uitasem să antrenez. Hai să fim realiști! Mă bucur și eu două ore că sunt pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm și Munteanu ce a fost și cât de criticat am fost că la mine nu joacă și nu face. E golgheter cu 20 de goluri și văd că meci de meci dă goluri. E numai meritul lui, dar poate 1% îl ajută și antrenorul să facă ce trebuie. Important e ca jucătorii să rămână modești și să muncească. Asta face Munteanu acum și îl văd favorit la convocarea la națională și favorit să fie titular la primul meci. Acum trebuie să demonstreze și în primul meci din play-off.

Am jucat foarte bine, iar celor de la Buzău le-a fost foarte greu. Mă bucur că n-am avut dreptate și n-a fost un meci mai greu decât în play-off. Jucătorii au demonstrat seriozitate, caracter și au marcat 6 goluri. Puteau să mai marcheze și e foarte important că n-am primit.

ADVERTISEMENT

Am început excelent, era 3-0 în minutul 20. Repriza a doua am controlat-o foarte bine. A fost o săptămână bună. Am avut timp să ne antrenăm 8 zile împreună. Refacere, condiții excelente, n-am avut nici accidentări. Acum trebuie să rămânem modești și să vedem ce ne așteaptă în play-off. Trebuie să așteptăm să vedem unde e primul meci, dar clar va fi acasă”, a explicat Dan Petrescu după partida cu Gloria Buzău.