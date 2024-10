Dan Petrescu a risipit misterul din jurul episodului „Louis Munteanu”: „A venit la mine în birou!”. Atacantul a făcut pasul în spate: „Vreau să spun public”

Dan Petrescu a vorbit despre incidentul cu Louis Munteanu de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj (0-0). Intrat pe teren la pauză, tânărul atacant român . Internaționalul român cu cei de la marginea terenului.

UPDATE: Louis Munteanu, mesaj clar după incidentul cu Dan Petrescu: „Nu mă caracterizează”

Louis Munteanu a vorbit și el pe larg despre episodul petrecut la Ploiești la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj (0-0), în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. Atacantul român a spus cu exactitate ce s-a întâmplat și și-a prezentat scuzele în fața lui Dan Petrescu.

“Vreau să vorbesc și eu despre ce s-a întâmplat la meciul cu Petrolul. Am vrut să vin în fața dumneavoastră pentru că n-am avut o reacție corectă față de Mister. Vreau să spun și public că îmi pare rău față de Panin, față de Mister, față de colegi și față de toți oamenii din club.

N-am avut o reacție bună. A fost o reacție urâtă care nu mă caracterizează. Într-adevăr, am simțit la picior că am o leziune. N-am avut în viața mea o problemă musculară și n-am știut să gestionez situația cum trebuie. Probabil că și d-asta m-a scos Mister din teren, pentru că îmi vrea binele. Știu că el m-a dorit foarte mult aici și cu siguranță nu a vrut să îmi facă rău.

Îmi cer scuze față de toată lumea din club. Nu a fost o reacție corectă. Îmi place să câștig, cu mentalitatea asta am fost de mic, să fiu câștigător. Probabil și d-asta am avut această reacție. Îmi pare rău încă o dată.

N-am putut să mă uit la imagini. Nu mă recunoșteam. Eu nu sunt acel tip de jucător. Mie îmi place să câștig, nu îmi place să pierd deloc. Probabil au fost mai mulți factori, am avut multe meciuri, inclusiv la echipa națională, a mai fost și problema la picior și poate din acest motiv am reacționat așa.

„Nu a fost o reacție corectă. Îmi pare rău!”

Eu joc fotbal de plăcere, sunt cu inima deschisă la CFR și îmi doresc să câștig fiecare meci. Nu e nicio presiune. Sunt așteptări, dar eu spun că am făcut-o cu brio până acum, am jucat foarte bine și cu siguranță o să joc și mai bine de acum încolo.

Trebuie să fiu mai calm în situațiile astea, să nu mai reacționez la cald. Era mai bine dacă vorbeam după cu Mister, nu de față cu toată lumea. A fost normal să merg la el și să-mi cer scuze.

Nu a fost o reacție corectă. Trebuia să merg la el după meci sau a doua zi. Cu siguranță nu ar mai fi ieșit atât de rău. Așa cum am mai spus, îmi pare rău.

În primă fază am crezut că am o febră musculară, dar de prin minutul 60 simțeam din ce în ce mai tare. Am o leziune de gradul 1 și sper să revin cât mai repede posibil. Mă simt din ce în ce mai bine și sper să revin rapid”, a declarat Louis Munteanu, la conferința de presă.

Dan Petrescu a risipit misterul din jurul episodului „Louis Munteanu”: „A venit la mine în birou!”

La conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj – Sepsi, Dan Petrescu a vorbit și despre momentul tensionat cu Louis Munteanu. „Bursucul” a explicat că între cei doi nu este niciun fel de conflict.

Mai mult decât atât, Louis Munteanu a recunoscut că a greșit și a mers în biroul lui Dan Petrescu pentru a-și cere scuze. „S-a făcut mult tam – tam, era normal, mă aşteptam.

El nu a avut niciodată o accidentare, niciodată nu ştia cum e ruptură. Şi eu întrebam staff-ul doar ce e cu el de şchioapătă. L-am pus pe Camora să îl întrebe şi i-a zis că el este bine. Eu vedeam în continuare că şchioapătă.

„Reacția nu a fost frumoasă, dar a fost normală”

Nu îmi plăcea. Şi am zis că nu mai risc să îl las în teren că se rupe. El nu a înţeles, am vrut să îi explic pe bancă când m-am dus la el, dar era foarte nervos. Chiar dacă reacţia nu a fost frumoasă, a fost normală pentru că el vrea să joace fotbal.

Nu am avut nicio problemă cu el, s-a antrenat bine mereu. A fost primul mereu la toate testele. El a vrut să fie în teren, înţeleg. Când a revenit, a venit la mine în birou să îşi ceară scuze.

Am zis ok, vorbeşte cu ceilalţi. Nu e pentru prima oară când mi se întâmplă acest lucru, mai ales de la un jucător tânăr. Va face diferenţa, pentru că are mult talent”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu, cuvinte mari la adresa lui Louis Munteanu: „Va fi golgheterul României”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Atacantul în vârstă de 22 de ani ar urma să lipsească în jur de 3 săptămâni. Dan Petrescu este ferm că Louis Munteanu va deveni în scurt timp cel mai bun atacant român.

„Va ajunge la echipa naţională şi va fi golgheterul României. El nu şi-a dat seama că e accidentat”, a mai spus Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.