Dan Petrescu a schimbat obiectivul la CFR Cluj înaintea duelului cu Petrolul: ”Anul ăsta trebuie să fim mai realiști”. Video

Tehnicianul a dezvăluit că , dar a decis să o refuze și continue în Gruia, în ciuda faptului că echipa nu trece prin cea mai bună perioadă.

Dan Petrescu a vorbit despre noul obiectiv de la CFR Cluj

În conferința de presă premergătoare meciului Petrolul – CFR Cluj, din etapa a 13-a din SuperLiga, programată sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 21:00, Dan Petrescu a anunțat noul obiectiv al feroviarilor.

ADVERTISEMENT

”Obiectivul la CFR mereu este primul loc, dar anul ăsta trebuie să fim mai realiști. Eu am mai zis, chiar dacă nu ne convine. Principalul obiectiv trebuie să fie intrarea în play-off, la ce jucători am pierdut, mă refer la cei plecați și la cei accidentați. Campionatul e foarte greu, chiar nu am nicio idee cine va fi în play-off.

(Nu vă temeți că o să-l pierdeți pe Louis Munteanu?) Nu știți că la noi, dacă e bun, pleacă? Știți care e situația, orice jucător bun pleacă, dacă are oferte. Nu mă mai tem de nimic, adică mă aștept la asta… nu îmi fac iluzii, ca să nu am deziluzii.

ADVERTISEMENT

E posibil oricând să plece, dar mă bucur cât el e aici. Important e ca el să se mențină cu capul bine, acolo e important. Dacă la cap rămâne umil și modest și vrea să sacrifice viața pentru fotbal are șanse mari, că are talent. Dar talentul nu e de ajuns în fotbal”, a declarat Petrescu.

Cum se simte Louis Munteanu după lovitura încasată la naționala U21

Prezent și el la întâlnirea cu jurnaliștii, atacantul Louis Munteanu a mărturisit că și se concentrează pe ceea ce are de făcut la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

”Dacă după câteva meciuri sunt deja plecat, ce să mai spun? E foarte greu, eu vreau să mă gândesc doar la fotbal, sunt cu capul aici la CFR, la echipa națională, mă gândesc doar la fotbal. Nu mai pun botul la orice se scrie în presă”, a spus el.

Fotbalistul a vorbit și de lovitura extrem de dură primită în partida cu Elveția, în urma căreia naționala U21 a României a obținut calificarea la EURO 2025. ”Sunt pregătit, am făcut refacere zilele acestea, mă simt bine, zic eu că m-am refăcut și sunt pregătit pentru un nou meci.

ADVERTISEMENT

Urme mai am, bine că nu m-a lovit în față, sunt bine, nu am probleme. A fost o intrare urâtă, cum am mai spus, mă bucur că nu m-a lovit în față, putea să iasă mai rău”, a afirmat Louis Munteanu.