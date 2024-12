Dan Petrescu a setat obiectivul lui CFR pe final de an înaintea derby-ului cu U Cluj. “Trebuie să câștigăm tot!”

Luni, 9 decembrie, de la 20:30, pe Cluj Arena va avea loc derby-ul Clujului în etapa 19 a SuperLigii. Înaintea meciului cu rivala din oraș, alături de CFR în acest final de an.

Dan Petrescu a setat obiectivul lui CFR pe final de an înaintea derby-ului cu U Cluj

La conferința premergătoarea derby-ului cu U Cluj, pe final de an este ca echipa să câștige toate cele 4 meciuri rămase cu rivala din oraș, Unirea Slobozia, Rapid în cupă și din nou în campionat cu Oțelul.

“Azi vom face primul antrenament împreună după meciul din cupă. Avem toți jucătorii la dispoziție, în afară de Simao care este suspendat. Nu există niciun derby ușor. U Cluj are o criză de rezultate, dar nu are o criză de joc. Joacă bine, domină adversarul, dar nu marchează. Au jucători buni și au un lot excelent.

E o echipă care a fost pe primul loc atâta timp și își dorește să fie în play-off, la fel ca primele 9-10 echipe care se luptă la play-off. Eu luptă așa strânsă nu am mai văzut în campionatul românesc de când este acest sistem cu play-off și play-out.

Ne gândim la victorie și orice meci pe care îl avem îl abordăm numai la victorie. Ne gândim la jocul nostru și vrem să facem un meci foarte bun. Campionatul acesta e imprevizibil. Avem o perioadă mai bună și rămâne de văzut dacă reușim să prelungim această perioadă. Într-un derby totul e posibil.

E meritul jucătorilor în cazul care vom avea cel mai mare număr de spectatori la acest derby. Datorită jocurilor făcute de ei se întâmplă acest lucru.

Bugetul celor de la U Cluj au crescut foarte mult în acest moment și cu asta vor crește și pretențiile. Au adus jucători buni și au salarii bune. Merită să fie sus. Noi am fost constant sus și nu mă miră acum că două echipe din Cluj sunt în partea de sus a clasamentului.

“Trebuie să câștigăm tot!”

Nu există un secret care te face să câștigi un derby. Este vorba despre inspirația jucătorilor, forma de moment și îți trebuie și puțin noroc. Vom vedea cine va avea parte de șansă mâine.

Suntem într-o perioadă bună și ar fi păcat să dăm cu piciorul la acest meci. În următoarele patru meciuri vom putea stabili dacă am avut un an bun, foarte bun sau mai slab. Asta numai noi putem decide.

Trebuie să prindem primul loc și sfert de finală în cupă ca să fie un an foarte bun. Depinde doar de noi, nu de rezultatele altora. Trebuie să câștigăm toate cele patru meciuri. Suntem la mâna noastră”, a spus Dan Petrescu la premergătoare meciului cu U Cluj.

Petrescu, despre importanța jucătorilor tineri formați de CFR Cluj

“Păun și Fică știu foarte bine ce înseamnă acest derby și e important să ai astfel de jucători în echipă. Ei au crescut de mici cu acest derby și sunt jucători în primul 11 care sunt under. Înainte, cu greu găseam un under pe care să nu îl scot din minutul 10. În momentul de față, avem trei titulari care sunt under.

Avem doi jucători crescuți de club și asta e bine pentru CFR Cluj. Sperăm să mai vină jucători și sperăm să mai apară de la juniori și să facă pasul la prima echipă și să se impună. Până acum nu am primit care să mă facă să îi debutez. Eu am debutat mulți juniori, chiar dacă se spune că nu îmi plac tinerii. Dacă au valoare sigur vor juca.

Cea mai bună dovadă este și Ilie care e fundaș central, o poziție grea, dar deocamdată a prins meciuri la rând și sper să rămână concentrat și să nu facă greșeli”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.