Dan Petrescu a surprins după ce Kayserispor a pierdut cu 0-3: „Am semnat un precontract cu Fenerbahce”

Echipa lui Dan Petrescu a fost umilită în Turcia de Fenerbahce, iar antrenorul și-a amintit că a semnat cu cea mai titrată echipă de pe Bosfor, dar tranzacția a căzut.

Totul s-a întâmplat în 1991. Petrescu, proaspăt finalist al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, avea 24 de ani și era unul dintre produsele de export ale grupării din Ghencea.

”A trecut mult timp, nu-mi mai amintesc chiar toate detaliile. Dar atunci, în 1991, am semnat un precontract cu Fenerbahce! Am venit la Istanbul, m-am antrenat, dar apoi acea înțelegere a fost anulată, nu era valabilă. Am plecat cu un avion privat și am semnat cu o echipă din Italia. Îmi pare rău, mi-ar fi plăcut să joc aici, dar așa e uneori în fotbal”, le-a povestit Petrescu jurnaliștilor turci, după meciul pierdut, luni, de echipa sa, Kayserispor.

Dan Petrescu are viață grea în Turcia

Dan Petrescu a bifat al treilea meci pe banca lui Kayseri și a înregistrat al doilea eșec. La finalul partidei cu Fenerbahce, câștigat de echipa din Istanbul cu scorul de 3-0, Petrescu a recunoscut superioritatea adversarilor.

”Am fost dominați de la un capăt la altul al meciului. Fenerbahce este o echipă puternică, nu a fost deloc ușor să jucăm împotriva unei candidate la titlu. Noi nu am putut să ne facem jocul, a fost o victorie meritată pentru Fener”, a mai spus românul.

După 20 de etape disputate în Super Lig, Kayserispor se situează pe poziția a 17-a a clasamentului, la egalitate de puncte (19) cu Genclerbirligi, locul 18, primul care duce în eșalonul secund.

”Bursucul” trebuie să o salveze pe Kayseri

Dan Petrescu a semnat în urmă cu două săptămâni, cu Kayserispor, un contract valabil până la sfârșitul actualului sezon, cu opțiune de prelungire, în cazul în care va salva echipa de la retrogradare.

Și remunerația triplului campion al României cu CFR Cluj este condiționată de aceeași performanță. Presa din Turcia susține că salariul lui Petrescu, aproximativ 500.000 de euro, până la sfârșitul campionatului, va fi încasat de român doar dacă echipa va continua și în sezonul viitor în Super Lig.

În Turcia, Dan Petrescu îi are în echipă pe Cristi Săpunaru, Silviu Lung și pe Denis Alibec, acesta din urmă marcând ambele goluri în victoria lui Kayseri cu Istanbul Basaksehir, în etapa precedentă.

