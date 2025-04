Dan Petrescu a vorbit despre obiectivul lui Marius Șumudică înainte de CFR Cluj – Rapid: „Nu au renunțat sigur. Poate vor să adoarmă pe cineva”

CFR Cluj va primi luni seară în Gruia vizita celor de la Rapid, în etapa a patra a play-off-ului SuperLigii României. Duelul va avea o miză importantă pentru ambele formații, dar mai ales pentru ardeleni, în contextul luptei la titlu.

Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Rapid: „De obicei, ex-jucătorii mei mereu au făcut un meci excelent împotriva mea”

CFR Cluj are un moral bun înaintea meciului de luni cu Rapid, după succesul destul de categoric obținut împotriva Universității Craiova. s-a calificat cu câteva zile în urmă și în semifinalele Cupei României Betano, tot după o victorie contra Craiovei, dar la loviturile de departajare.

, după ce au câștigat primul meci din acest play-off, scor 1-0 cu Dinamo. De asemenea, formația giuleșteană s-a calificat de asemenea în semifinalele Cupei, după ce a surclasat Metalul Buzău.

La conferința de presă dinaintea partidei, antrenorul Dan Petrescu a vorbit despre importanța jocului cu Rapid, dar și despre faptul că a sesizat o lipsă de motivație în cadrul antrenamentelor de săptămâna aceasta.

„Clar că, atunci când joci acasă, vrei să câştigi. Presiunea e mai mare la noi decât la ei. Va fi un meci greu pentru că Rapid pare că a găsit formula de start, sistemul, antrenorul pe care îl ştim foarte bine, are experienţă. Oriunde merge, are rezultate. E un antrenor foarte bun, cu experienţă, şi asta se vede, d-aia Rapid a intrat în play-off şi a şi câştigat ultimul meci.

La experienţa lui, e normal să găsească soluţii. E un antrenor carismatic, îl ştim cu toţii. Dar nu doar antrenorul, au şi jucători foarte buni. Şase dintre ei au fost la CFR, i-am antrenat şi eu. Îi cunosc foarte bine. De obicei, ex-jucătorii mei mereu au făcut un meci excelent împotriva mea”.

Dan Petrescu: „Săptămâna asta nu mi s-au părut aşa motivaţi”

„Va fi greu să-i prindă pe FCSB, sunt opt puncte. La cupele europene nu au renunţat sigur, la primele trei clar au renunţat. Asta o spun aşa, că poate vor să adoarmă pe cineva. Dar sunt convins că la primele trei se vor bate în continuare.

Nu avem nicio problemă de lot. Sunt toţi jucătorii apţi. Să vedem ce se întâmplă, la ce lot are Rapid şi la câţi bani au investit, au un lot foarte bun, chiar dacă lipsesc cinci.

Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenament. Am avut şedinţă cu ei. Nu-mi aduc aminte să fi avut discuţii cu ei că nu s-au antrenat bine. Dar săptămâna asta nu mi s-au părut aşa motivaţi cum am vrut eu, nici datele fizice nu au arătat cum am vrut”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare partidei.