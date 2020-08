Dan Petrescu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj: ”Presiunea aici este mai mare ca la Real Madrid și Barcelona”

Antrenorul Dan Petrescu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj după ce a câștigat al treilea titlu consecutiv cu formația din Gruia.

Tehnicianul ardelenilor a fost obligat să stea în izolare după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus și nu a fost pe banca tehnică la finala campionatului cu Universitatea Craiova.

”Nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu mă prindeam că am dacă nu îmi făceau analize, nu am avut nimic niciodată. Am stat o săptămână în spital”, a spus Petrescu.

Pleacă Dan Petrescu de la CFR Cluj?

”Toată lumea știe că mai am doi ani de contract. E posibil orice în fotbal, mai ales la CFR Cluj. Presiunea de aici e mult mai mare decât la Real Madrid si Barcelona”, a declarat Dan Petrescu despre o eventuală plecare de la CFR Cluj.

”Orice antrenor va veni aici va simți această presiune. Să reziști 3 ani și să iei 3 campionate nu e ușor și mă bucur că am reușit acest lucru. E posibil orice la CFR. Eu vreau să duc contractul la final, dar asta nu depinde numai de mine”, a spus tehnicianul pentru sport.ro.

”Mi se pare exagerat subiectul cu Balotelli. Nu cred că un jucător ca Balotelli, în momentul ăsta, vrea să vină în România. Probleme financiare sunt peste tot, mai ales în contextul pandemiei. Nu cred că CFR este singura echipă cu probleme financiare”, a menționat el.

”Ca să mai luăm un titlu, trebuie să vină jucătorii pe care îi vreau eu, ca de obicei, pentru că lotul l-am făcut eu. Să îmi dea mână liberă până la capăt și sunt șanse. Eu am antrenat peste tot, dar ca la CFR Cluj n-a fost presiune niciodată.

Va fi aproape imposibil să repetăm ce am făcut sezonul acesta. În România nu sunt bani, noi nu înțelg de ce trebuie să avem pretenții. Noi nu avem cum să ne batem cu echipele mari. Ce am făcut sezonul acesta e un miracol”, a afirmat Petrescu.

”Eu aș fi preferat 18 echipe și fără playoff și playout. Și dacă, doamne ferește, se mai face playoff și playout, lăsați-ne punctele, vă rog frumos! Lăsați-ne punctele! Și mai am o rugăminte: să vină VAR în România, că în toate țările e VAR. Dacă noi aveam VAR, nu mai stăteam la ultimul meci să jucăm. Eram de mult campioni”, a încheiat Dan Petrescu.

