Dan Petrescu a vorbit despre viitorul său pe banca lui CFR Cluj: “O să mă întâlnesc cu patronul!”

CFR Cluj a prins in extremis ultimul loc european după victoria cu 1-0 împotriva celor de la FC U Craiova. Arbitrajul lui Istvan Kovacs a fost contestat în termeni duri de oaspeţi, care au acuzat că “centralul” din Carei a făcut tot posibilul să îi avantajeze pe ardeleni.

Dan Petrescu, după victoria cu FC U Craiova: “Să mă sunaţi când cineva joacă 16 meciuri în Europa”

După meci, Dan Petrescu a declarat că se aştepta ca disputa să fie tranşată după loviturile de departajare, la ce noroc a avut echipa sa în actuala stagiune. “Bursucul” a insistat că sezonul CFR-ului nu a fost unul slab:

“Nu este linişte, la mine nu trece liniştea aşa. A fost foarte greu, mă aşteptam la prelungiri şi penalty-uri. La ce an am avut… mă aşteptam la penalty-uri. Nu am câştigat niciodată şi mă gândeam că ne dă portarul lor gol acolo.

Am făcut un sezon destul de bun, 63 de meciuri, 16 meciuri în cupele europene. Hai să vedem următoarea echipă românească… Să mă sunaţi când cineva joacă 16 meciuri în Europa. Craiova a avut două zile în plus de recuperare.

Jucătorii noştri nu mai puteau. Nu am defilat niciodată, mereu am câştigat în ultima etapă. Nu spuneţi că a fost un sezon ratat, dar nu este aşa. Nu poţi să câştigi în fiecare an campionatul. Sunt foarte ocupat să vă spun de ce”, a spus Dan Petrescu.

Ce spune despre viitorul său: “O să mă întâlnesc cu patronul şi o să vedem ce se va întâmpla, dacă voi continua”

Antrenorul celor de la CFR Cluj nu a dat un răspuns direct în ceea ce priveşte viitorul său pe banca echipei şi spune că soarta lui va fi decisă după o discuţie lămuritoare cu patronul Neluţu Varga:

“O să mă întâlnesc cu patronul şi o să vedem ce se va întâmpla, dacă voi continua”, a spus Dan Petrescu la finalul meciului câştigat cu 1-0 în faţa celor de la FC U Craiova, în barajul de Conference League.

CFR Cluj va intra . Ardelenii au un avantaj important faţă de celelalte reprezentante ale României: au asigurat statutul de cap de serie şi în play-off.

Dan Petrescu ar putea pleca în această vară de la CFR Cluj. FANATIK , din Coreea de Sud, care îi oferă un salariu anual de 1,5 milioane de dolari.