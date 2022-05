Dan Petrescu a vrut să închidă subiectul scandalului cu FCSB: ”Nu aş spune nimic despre Steaua, am crescut acolo, am fost căpitan!”

La sărbătoarea celor de la CFR Cluj, după câștigarea pentru a cincea oară consecutiv a titlului, , iar unul dintre cei mai criticați pentru acest lucru a fost tehnicianul din Gruia.

Dan Petrescu pune batista pe țambal în scandalul cu FCSB

Galeria celor de la FCSB nu a putut trece prea ușor peste acest scandal și pe Dan Petrescu la meciul de la Buzău, din ultima etapă a play-off-ului, chiar dacă partida nu mai avea nicio miză, iar antrenorul nu era prezent la joc.

După ce a trecut euforia bucuriei câștigării unui nou titlu în Casa Pariurilor Liga 1, Dan Petrescu a revenit la scandalul cu FCSB și a precizat că nu a înjurat Steaua și nici nu ar face asta vreodată.

”Am auzit și eu de problema asta, dar nu înțeleg ce trebuia să facem la o petrecere privată, să cântăm imnul României, ce să facem? Eu eram pe-acolo cu ei. Vă dați seama că eu nu aș spune nimic despre Steaua, eu acolo am crescut, acolo am fost căpitan, am jucat finală Champions League, s-a făcut o tribună din banii luați pe mine la Foggia”, a declarat Petrescu la emisiunea .

Petrescu, nemulțumit de cum e primit pe stadioanele din România

Tehnicianul campioanei CFR Cluj a menționat că el este înjurat pe toate stadioanele din România și nu înțelege de ce se întâmplă acest lucru: ”Nici când am fost la Rapid nu am înjurat Steaua, când mă rugau suporterii. Eu știu ce înseamnă Steaua, nu cum pretind unii conducători de-acolo.

Să veniți cu mine pe stadion să vedeți ce înjurături îmi iau într-una. De ce îmi iau atâtea înjurături? Eu nu știu. Să vă explic, când ajung la Arena Națională, sunt niște băieți în spate și îmi iau la rând familia, nevestele, copiii, tot. Dacă ei spun ‘m..e, Dan Petrescu’, eu ce să mai fac?

Dacă eu mi-am dat viața pentru țara asta, eu de ce să fiu înjurat? Nu le arăt cu degetul și mă tot înjură. Am antrenat în Polonia, am antrenat în Rusia, în China, nimeni nu a avut nimic cu mine. Când am venit în România, zici că am ajuns pe altă planetă?”.

”Bursucul” a găsit explicația înjurăturilor la adresa sa

Dan Petrescu este de părere că jignirile la adresa sa vin din frustrare, deoarece reușește să câștige de fiecare dată cu formația pe care o pregătește: ”M-am dus la Rapid, mă înjura Steaua, m-am dus la Steaua mă înjura Rapidul. Eu ce să mai fac atunci? Nu m-am dus în tribune să mă bat cu ei, cum s-a dus Cantona, nu le-am făcut nimic și ei mă înjură.

Ce-ar fi stadionul lui Liverpool să-l înjure pe Guardiola? Eu am făcut istorie pentru țara asta, nu am ce să îmi reproșez mie. Eu am o problemă cu cei care mă înjură degeaba. Bat tot și ei mă înjură.

Nimeni nu suportă că eu câștig campionate la râd, numai ăia de la CFR mă primesc bine, în rest mă înjură toți. Noi am făcut vreo 95 de puncte, dacă nu se înjumătățesc punctele, noi eram campioană demult, am fost noi cea mai dezavantajată echipă”.