”Dan Petrescu a vrut să-l schimbe încă din minutul 80”. Ce probleme are Louis Munteanu după scandalul de la Ploiești. ”E suspect”

Fotbalistul lui CFR Cluj a fost rezervă în meciul de la Ploiești, a intrat pe teren în startul părții secunde, dar . Extrem de nervos din această cauză, jucătorul l-a ignorat pe tehnician când acesta a venit să-i explice motivul schimbării.

Louis Munteanu, înlocuit de Dan Petrescu din cauza unor probleme medicale

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a confirmat faptul că Louis Munteanu a suferit o accidentare și din această cauză a fost schimbat de Dan Petrescu la partida cu Petrolul.

”(n.r. – Avem o informație la FANATIK că Louis Munteanu chiar e accidentat?) După meci spuneam că prea multe nu sunt de zis, pentru că trebuia să mă interesez, trebuia să am o discuție cu antrenorul, trebuia să am o discuție cu colegii mei, chiar și cu jucătorul cu care încă nu am discutat.

Am descoperit că Dan Petrescu a vrut să-l înlocuiască încă din minutul 80, pentru că a observat că Louis Munteanu are probleme în deplasarea pe care o efectua, i s-a părut că are probleme la un picior și atunci a intenționat. Chiar vorbea cu Panin despre acest subiect, să schimbe jucătorul, dar a amânat.

Dan Petrescu a comandat schimbarea cu aproximativ 5 minute înainte de a se efectua, dar motivul pentru care s-a făcut mai târziu este că tabelele pentru înlocuiri au fost dusă în vestiar. Nu mai erau la îndemână.

Dan Petrescu a vrut să facă schimbarea încă din minutul 80 pentru că l-a văzut că șchioapătă, după care a întârziat pentru că nu a fost convins. S-a convins 5 minute mai târziu, i-a spus lui Panin să facă înlocuirea, doar că nu a avut tabela la îndemână și jucătorul nu știa acest lucru”, a declarat Balaj.

Louis Munteanu, pedepsit de CFR Cluj pentru ieșirea la adresa lui Dan Petrescu

Oficialul din Gruia a dezvăluit faptul că Louis Munteanu are o leziune musculară și urmează să facă mai multe teste pentru a se vedea cât de gravă este accidentarea, dar a menționat că atacantul va fi pedepsit pentru ieșirea nervoasă.

”Colac peste pupăză este suspect de o leziune musculară, este programat la ora 14:00 pentru a efectua o ecografie țesuturi moi. A fost dimineață la tratament. Sunt situații în care stai o săptămână, sunt situații în care stai 3, depinde de ce grad e.

Detaliile astea jucătorul nu le-a cunoscut. Voi sta de vorbă și cu jucătorul, dar discuțiile pe care le-am avut și cu Dan Petrescu sunt discuții pe care le purtăm într-un cadru închis, încerc să rezolv problemele în interiorul clubului.

Dar 100% vom avea reacție, adică vom lua măsuri. Un lucru este cert, ca și un părinte atunci când pedepsești un copil, o faci în primul rând pentru că-l iubești, ții la el și îi vrei binele.

Amănuntul acesta legat de motivul pentru care schimbarea a fost efectuată în ultimele secunde e un detaliu important. S-a cerut schimbarea doar pentru a-l proteja. Să ai o leziune musculară și să forțezi înseamnă să-ți agravezi recuperarea și timpul de revenire în teren.

Nu e bine să reacționezi, indiferent de ce parte ești, pentru că poate să existe explicații plauzibile și să realizezi că ai greșit. Din punctul meu de vedere au fost anumite greșeli, dar prefer să discut față în față cu persoanele și să-mi spăl rufele în familie”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Louis Munteanu, înlocuit din cauza unei accidentări