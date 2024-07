Dan Petrescu, acuzații dure după CFR Cluj – U Craiova 0-2: „De 7 ani același arbitru. Nu se poate așa ceva”. A dezvăluit discuția cu Bîrsan: „Du-te și lasă-ne”

CFR Cluj a suferit prima înfrângere a sezonului. Ardelenii , în etapa a 3-a din SuperLiga. Dan Petrescu a fost un car de nervi pe parcursul jocului, iar la flash-interviu i-a adus critici dure „centralului” Marcel Bîrsan.

Dan Petrescu, acuzații dure după CFR Cluj – U Craiova 0-2: „De 7 ani același arbitru. Nu se poate așa ceva”

Dan Petrescu și-a felicitat jucătorii pentru prima repriză de la Cluj-Napoca. Deși și-au creat ocazii de a înscrie, jucătorii celor de la CFR Cluj nu au reușit să deblocheze tabela. a schimbat detaliile derby-ului.

ADVERTISEMENT

Koljic și Mitriță au marcat în repriza secundă și au propulsat-o pe Universitatea Craiova pe primul loc în clasament. Dan Petrescu a avut un discurs vehement la adresa „centralului” Marcel Bîrsan, fiind convins că Mohammed Kamara nu trebuia să fie eliminat.

„Prima repriză am jucat foarte bine, ținând cont că am schimbat 10 jucători. Băieții și-au făcut treaba bine, eram mulțumit. A venit acel cartonaș roșu care a schimbat tot meciul. Primul galben a fost inexistent, iar al doilea putea să dea și galben și roșu. Ținând cont de faptul că jucătorul nu a vrut, un galben era de ajuns. Nu poți să dai așa galbene la așa meci.

ADVERTISEMENT

Acum 3 zile nu știam cine e arbitru și am vorbit cu cineva din club. Am zis că jucăm cu Craiova și știu cine ne arbitrează. De 7 ani același arbitru, Marcel Bîrsan. De-asta am avut astfel de reacții, nervii.

Nu se poate mereu să vină același arbitru. Când jucăm cu Craiova doar același arbitru. Uitați-vă la statistici de câte ori a fost același arbitru, mai ales în deplasare. Nu înțeleg de ce îl trimite doar pe el la meciurile cu Craiova”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a dezvăluit discuția cu Marcel Bîrsan: „Du-te și lasă-ne”

Dan Petrescu a fost un car de nervi după eliminarea lui Mohammed Kamara, înjurându-l grosolan pe arbitru. Situația tensionată din tabăra ardelenilor s-a menținut și după fluierul de final, când jucătorii „feroviarilor” s-au năpustit asupra „centralului”.

„Normal că te influențează dacă joci 9-10. Norocul nu a fost de partea noastră. Am avut bară, ocazii. Spiritul a fost bun. Ca atitudine, sunt foarte mulțumit de jucători. Nu știu dacă pot să dau vina pe Kamara 100%, a fost împins înainte.

ADVERTISEMENT

Nu a fost fault de galben, pentru că a fost fault înainte împotriva lui. Galbenele sunt la ordinea zilei și pentru antrenor. Am avut o reacție nervoasă la pauză. La final am încercat să-i opresc pe jucători.

Am luat galbene după meci. L-am întrebat: ‘Ce stai să dai galbene după meci. Du-te, te rog eu frumos și lasă-ne, suntem supărați cu toții. Băieții sunt supărați, au pierdut, ce vrei să facă să aplaude?’.

„Am pierdut un meci, dar am câștigat o echipă”

Mă afectează orice înfrângere și pe jucători. Presiunea e mare, vom întâlni un adversar foarte puternic (n.r. Neman Grodno). Craiova joacă fotbal, nu se apără. Am fi fost alții, dacă la ultima fază dădeam gol și nu primeam pe contraatac.

Am pierdut un meci, dar am câștigat o echipă. Toate sunt în cărți, nu e niciuna care e ieșită. Sper să se califice toate ca să scăpăm de această fază. Dacă nu se califică nicio echipă, nu va fi bine pentru fotbalul românesc”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.

CFR Cluj, palmares pozitiv cu Marcel Bîrsan la centru

Conform statisticilor, CFR Cluj a înregistrat 17 victorii, 8 egaluri și 7 înfrângeri în 32 de meciuri cu Marcel Bîrsan la centru. Înainte de meciul cu Universitatea Craiova, CFR Cluj avea o singură înfrângere pe teren propriu cu Marcel Bîrsan la centru.

Se întâmpla în CFR Cluj – Farul, scor 1-2, în finalul sezonului 2022-2023. A fost singura înfrângere în 14 meciuri pe teren propriu pentru CFR Cluj cu Marcel Bîrsan la centru. Iată cum arată cele mai recente rezultate ale meciurilor CFR Cluj – U Craiova arbitrate de Marcel Bîrsan:

Universitatea Craiova – CFR Cluj (0-2) – 2020

CFR Cluj – Universitatea Craiova (1-0) – 2021

Universitatea Craiova – CFR Cluj (2-0) – 2023