Sport

Dan Petrescu, alături de Mihai Stoica în lojă la FCSB – FC Botoșani. Vine la echipa lui Gigi Becali? Foto

Dan Petrescu a fost prezent la meciul FCSB - FC Botoșani, iar prima repriză și-a petrecut-o alături de Mihai Stoica și Valeriu Argăseală. Unde a fost observat pe parcursul reprizei secunde
Ciprian Păvăleanu
18.08.2026 | 07:21
Dan Petrescu alaturi de Mihai Stoica in loja la FCSB FC Botosani Vine la echipa lui Gigi Becali Foto
SPECIAL FANATIK
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Mihai Stoica și Dan Petrescu au văzut prima repriză din FCSB - FC Botoșani împreună. Foto: Colaj FANATIK
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Dan Petrescu (58 de ani) arată din ce în ce mai bine după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Fostul antrenor al lui CFR Cluj este văzut din ce în ce mai des la stadion și nu a putut absenta nici de la meciul dintre FCSB și FC Botoșani. În prima repriză, el a văzut meciul alături de Mihai Stoica și Valeriu Argăseală, în timp ce a doua parte a partidei a văzut-o alături de Gică Hagi și Anghel Iordănescu.

Dan Petrescu a văzut FCSB – FC Botoșani alături de conducerea roș-albastră

Revenit recent în viața publică, după ce a învins boala, Dan Petrescu încă nu a luat o decizie cu privire la ceea ce va face în continuare. „Bursucul” încă nu este hotărât dacă va mai vrea să revină în antrenorat sau să ocupe o poziție de conducere. Gigi Becali l-ar primi cu brațele deschise, însă Mihai Stoica spune că nu se pune problema ca el să li se alăture roș-albaștrilor.

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Dan Petrescu, în lojă cu Valeriu Argăseală și Mihai Stoica. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Dan Petrescu, în lojă cu Valeriu Argăseală și Mihai Stoica. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Totuși, în prima repriză a meciului FCSB – FC Botoșani, Dan Petrescu a stat în lojă alături de MM și Valeriu Argăseală. Ulterior, în a doua jumătate a meciului, Dan Petrescu a fost observat alături de două mari personalități ale fotbalului românesc: Gică Hagi și Anghel Iordănescu.

Dan Petrescu alături de Gică Hagi și Anghel Iordănescu la meciul FCSB - FC Botoșani 3-2. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Dan Petrescu alături de Gică Hagi și Anghel Iordănescu la meciul FCSB – FC Botoșani 3-2. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK

Ce spunea Gigi Becali despre o colaborare cu Dan Petrescu

Dan Petrescu este doxă de fotbal, iar prezența sa într-un club nu ar putea să aducă decât un plus uriaș pentru echipa respectivă. Deși Mihai Stoica a negat ulterior vreo posibilă legătură între FCSB și fostul antrenor al lui CFR Cluj, Gigi Becali recunoaște că i-ar fi surâs ideea unei colaborări:

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„Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis ‘hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații’. Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: ‘bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’. Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’.

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Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând’. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi‘”, spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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