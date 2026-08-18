Dan Petrescu, alături de Mihai Stoica în lojă la FCSB – FC Botoșani. Vine la echipa lui Gigi Becali? Foto

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu (58 de ani) arată din ce în ce mai bine după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Fostul antrenor al lui CFR Cluj este văzut din ce în ce mai des la stadion și nu a putut absenta nici de la meciul dintre FCSB și FC Botoșani. În prima repriză, el a văzut meciul alături de Mihai Stoica și Valeriu Argăseală, în timp ce a doua parte a partidei a văzut-o alături de Gică Hagi și Anghel Iordănescu.

Dan Petrescu a văzut FCSB – FC Botoșani alături de conducerea roș-albastră

Revenit recent în viața publică, după ce a învins boala, Dan Petrescu încă nu a luat o decizie cu privire la ceea ce va face în continuare. „Bursucul” încă nu este hotărât dacă va mai vrea să revină în antrenorat sau să ocupe o poziție de conducere. Gigi Becali l-ar primi cu brațele deschise, însă Mihai Stoica spune că nu se pune problema ca el să li se alăture roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Totuși, în prima repriză a meciului FCSB – FC Botoșani, Dan Petrescu a stat în lojă alături de MM și Valeriu Argăseală. Ulterior, în a doua jumătate a meciului, Dan Petrescu a fost observat

Ce spunea Gigi Becali despre o colaborare cu Dan Petrescu

Dan Petrescu este doxă de fotbal, iar prezența sa într-un club nu ar putea să aducă decât un plus uriaș pentru echipa respectivă. Deși Mihai Stoica a negat ulterior vreo posibilă legătură între FCSB și fostul antrenor al lui CFR Cluj,

ADVERTISEMENT

„Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis ‘hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații’. Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: ‘bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’. Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’.

ADVERTISEMENT

Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând’. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni ‘Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi‘”, spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.