După 3 meciuri consecutive fără victorie, CFR Cluj a reușit să spargă gheața și . Dan Petrescu, tras la răspundere de fani după înfrângerea cu UTA (1-3), a dezvăluit că a fost ofertat de un club din afara României.

Dan Petrescu, anunț de ultimă oră! Antrenorul lui CFR Cluj a primit o ofertă din străinătate: „Asta e realitatea”

Deși propunerea pe care a avut-o pe masă a fost una avantajoasă, Dan Petrescu a decis să continue la CFR Cluj. Ardelenii , însă „Bursucul” a hotărât să rămână în Gruia.

„Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă. Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi.

Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute. Din păcate, asta e realitatea cruntă a fotbalului românesc şi aici la CFR.

„Nu întotdeauna antrenorul e de vină”

Dacă nu ai rezultate trei meciuri, trebuie să pleci… ceea ce nu mi se pare foarte corect. Nu totdeauna antrenorul e de vină dacă nu ai rezultate, mai ales în contextul actual, în care au plecat foarte foarte mulţi jucători de valoare şi au venit mulţi, dar care nu au demonstrat nicăieri.

Trebuie să demonstreze. În felul ăsta e greu să ai pretenţii prea mari, dar aşa va fi mereu aici, indiferent pe scaunul ăsta cine se află… că sunt eu sau altul care nu a făcut nimic pentru club.

Va fi mereu presiunea foarte mare, ăsta e adevărul!”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul. Antrenorul în vârstă de 56 de ani, de 4 ori campion în România cu CFR Cluj, a prefațat duelul de pe „Ilie Oană” cu Petrolul.

„Mi se pare ceva incredibil în campionatul nostru”

„E una dintre surprizele plăcute ale începutului de campionat. Sunt mai multe echipe care sunt surprize și sunt acolo sus în față. Petrolul are probleme cu banii și parcă nimic nu mergea bine acolo.

Au analizat foarte bine echipa noii antrenori, au adus jucători importanți, 4-5 fotbaliști. Au un sistem foarte bun, 10 meciuri la rând nu au pierdut. Mi se pare ceva incredibil în campionatul nostru. Au avut un parcurs foarte bun până acum.

Când ai probleme cu banii e clar că trebuie să ai rezultate. Dacă nu ai nici rezultate, va fi greu pentru cei de acolo. Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar nu știu dacă mai e vreun meci abordabil în acest moment în România”, a mai spus Dan Petrescu despre duelul cu Petrolul.