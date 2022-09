Dan Petrescu, anunț despre dezvăluirile FANATIK: „După meciul cu FC Argeș ne strângem mâna și am plecat”. Video

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . „Bursucul” a confirmat acest lucru din etapa a 11-a a SuperLiga.

Când vrea să plece Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Vreau să mă întâlnesc marți cu patronul”

Campioana en-titre are un start modest de sezon. În SuperLiga e pe locul 5, cu 15 puncte, nouă mai puține decât liderul Farul Constanța. În UEFA Europa Conference League, CFR Cluj are doar un punct după primele două etape. Aceste rezultate slabe l-au scos din sărite pe Neluțu Varga.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că, după CFR Cluj – Sivasspor 0-1, . Varga vrea 10 puncte în Grupa G din Conference League și redresarea echipei în campionat. Totuși, meciul cu FC Argeș ar putea fi ultimul pentru Petrescu în calitate de antrenor al lui CFR Cluj.

„Alţii, care vor răul clubului, se infiltrează şi fac rău clubului. Şi ceilalţi fac ca ei. Lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proşti.

Asta fac acum, sunt proşti toţi de aici, că pierdem campionatul. Dacă sunt inteligenţi, ei văd şi ştiu cine e antrenorul Dan Petrescu. Ştiu cine e omul Dan Petrescu.

Dacă CFR Cluj nu mai vrea să ia campionate și nu mai vrea grupe de cupe europene, eu plec, nicio problemă. După meciul cu FC Argeș ne strângem mâna și am plecat. E simplu”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Argeș.

Dan Petrescu, mesaj tranșant pentru patronul Neluțu Varga: „Să îmi zică dacă mă mai vrea sau nu”

„Nu ţin de banii de la CFR. Nu țin eu de locul de la CFR. Eu am făcut aici de toate și fac în continuare dacă voi fi lăsat. Dacă nu voi fi lăsat și oamenii din club nu înțeleg, degeaba.

Vreau să mă întâlnesc marţi cu patronul. Eu pentru el am venit. A venit după mine în China. Dacă plec, după o lună iar mă sună. Am mai văzut filmul ăsta.

Nu am prieteni în fotbal. Doar pe Hagi îl am. Să îmi spună dacă mă mai vrea sau nu. Dacă nu are încredere în mine, de ce să mai stau aici? Peste tot, îi aduc şi îi dau afară, la Craiova, la FCSB. Îi ia şi îi dă afară pe toţi. Să facă aşa şi aici, dacă aşa vor şi se simt bine.

Să vină altcineva aici și să câștige Champions League, eu nu am nicio problemă. Dar eu sunt mândru de ce am făcut aici și tot ce voi face în continuare. Și oriunde voi merge voi fi același Dan Petrescu.

E foarte simplu. Să îmi spună dacă mă mai vrea sau nu. Că dacă nu are încredere în mine de ce să mai stau aici?”, a adăugat „Bursucul”.