Dan Petrescu, anunț neașteptat! CFR Cluj renunță la un jucător adus de Marius Șumudică. Video

Ulrich Meleke (22 de ani) a fost adus de Marius Șumudică, la CFR Cluj, în această vară, de la FC Botoșani, pentru 250.000 de euro. Acesta mai are contract până în 2024 cu .

Dan Petrescu a anunțat plecarea lui Ulrich Meleke de la CFR Cluj

faptul că un singur jucător o va părăsi pe CFR Cluj, după venirea sa la echipă.

În același timp, Dan Petrescu s-a arătat îngrijorat de situația lui Mateo Susic, care s-a accidentat în partida Franța – Bosnia și Herțegovina, 1-1, din preliminariile Campionatului Mondial 2022.

„Parcă nici n-am plecat de aici. Și când am intrat la mine în birou, mă gândeam, la început, ce bine că m-am întors. După aia am zis că parcă nici nu am plecat.

E clar că am avut o perioadă extraordinară la Cluj, m-am simțit excelent. Știți, când am plecat, am zis că sunt convins că mă voi întoarce într-o zi. Dar nu mă așteptam să mă întorc așa de repede.

Din fericire, pentru mine, oferta a venit mai repede decât mă așteptam. Încercăm să câștigăm meciuri și să facem performanță. Știu ce pretenții sunt la CFR Cluj. Știu în ce am intrat. Este clar că este mult mai greu, decât prima oară când am venit, pentru că atunci am venit de la început. Acum, am ajuns puțin cam târziu, cu tranferurile nu a fost așa de ușor.

Eu n-am renunțat la nimeni. În momentul de față, Dan Petrescu trebuie să decidă un lot de 23 de jucători pe care să-l trimită la UEFA.

Până azi, la 00:00. 21 de jucători de câmp și doi portari. Nu putem să punem mai mulți jucători. Nu am decis 100% încă.

Vreau să văd și antrenamentul de azi și o să iau o decizie. Doar un jucător s-a înțeles cu altă echipă, dar, în rest, nu cred că altcineva a mai plecat.

Bilașco vă poate spune mai multe. O altă problemă în momentul de faţă este la Susic, care s-a accidentat la lotul naţional şi aşteptăm să primim un răspuns de la el”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Ulterior, Marius Bilașco, președintele interimar al CFR-ului, a completat declarația lui Dan Petrescu și a spus că Ulrich Meleke va pleca, sub formă de împrumut, la altă echipă.

„Nu sunt înțelegeri cu jucători privind rezilierea. Singurul fotbalist care e posibil să plece e Meleke, va merge sub formă de împrumut la o echipă din Liga 1. La acest jucător făcea referire Mister mai devreme.

În perioada următoare, sperăm ca acționarii acestui club să poată lua decizia de a numi un nou președinte, o persoană care va prelua conducerea acestui club și va asigura continuitatea.

Este o decizie importantă, pe care acționarii acestui club treuie să o ia în această perioadă. De aceea nu se grăbesc, urmează să se întâlnească într-un consiliu al tuturor acționarilor și cu siguranță vor lua decizia cea mai bună pentru acest club.

Nu s-a pus această problemă (n.r. Marius Bilașco să devină președintele CFR-ului). Eu, așa cum am spus, sunt aici și voi fi la club tocmai pentru a asigura continuitate”, a spus Marius Bilașco.

Potrivit , Meleke va merge la FC Voluntari, urmând ca vineri să semneze contractul.

Dan Petrescu și-a definitivat staff-ul tehnic

Dan Petrescu a dezvăluit și staff-ul tehnic pe care îl va avea la CFR Cluj.

„A rămas Cristi Dragotă, care era preparator și înainte. Moldovan, antrenor cu portarii. Aldea, preparator fizic. Bordeianu, antrenor secund și Curelea, antrenor secund. Minteuan, antrenor la echipa a doua”, a mai spus Petrescu.

În prezent, CFR Cluj se află pe primul loc din Liga 1, cu 21 de puncte obținute după șapte meciuri jucate.

CFR Cluj o va întâlni, în deplasare, pe FC Botoșani, în următoarea etapă de Liga 1. Partida va avea loc sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 21:00.