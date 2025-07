Dan Petrescu anunță dezastrul înainte de Supercupa României: „Avem 5 absenți!”. Cu ce l-a șocat stadionul „Steaua”

Dan Petrescu (57 de ani) anunță că CFR Cluj are mari probleme pentru meciul cu FCSB din Supercupa României.

Dan Petrescu, în criză de efectiv la Supercupa României: „Asta nu e o scuză”

Fostul jucător la Steaua în perioada 1977-1991, Dan Petrescu a călcat în premieră în incinta noului stadion din Ghencea, locul de disputare a Supercupei României. „Bursucul” a rămas impresionat și a spus că este „cea mai frumoasă arenă din România”.

În ceea ce privește , Petrescu are mari bătăi de cap. Louis Munteanu, Beni Nkololo, Matei Ilie, Meriton Korenica și Simao Rocha sunt indisponibili.

„De la 7 ani până la 21 de ani, am venit și m-am antrenat aici. Am rămas șocat, e prima oară când am intrat pe acest stadion. Nu am avut onoarea să fiu antrenor aici și nu știu dacă există un stadion mai frumos în România. Gazon excelent, tribune superbe, cu toate că mi-e puțin dor de stadionul care a fost, unde am avut rezultate excelente.

Legat de meciul care se joacă, logic ar fi fost să se dispute undeva la mijloc. Indiferent de ce se întâmplă, avem cinci jucători importanți absenți. Însă asta nu e o scuză. Noi am venit să câștigăm, ca întotdeauna”, a declarat Dan Petrescu, înainte de FCSB – CFR Cluj.

„E bine că nu vor mai fi prelungiri”

Dan Petrescu are în CV o singură Supercupă a României, în 2015, cu ASA Târgu Mureș, câștigată chiar în fața celor de la FCSB. „În perioada de pregătire, am încercat mulți jucători. Cu tot respectul, avem ceva probleme cu regula U21, la fel ca și cei de la FCSB.

Despre transferuri, aș vrea să vorbesc doar despre Muhar, pe care îl cunosc. Dintre ceilalți, niciunul nu este o certitudine. Spre exemplu, FCSB l-a luat pe Alibec, iar situația e clară. La fel, Politic, a demonstrat. Graovac, în schimb, e o pierdere foarte mare pentru mine.

În rest, ceilalți jucători pe care i-am adus sper să facă treabă, la fel ca cei pe care i-am transferat sezonul trecut. Suntem pregătiți și în cazul în care se va ajunge la lovituri de departajare. Este foarte cald, iar partida se joacă devreme. E bine că nu vor mai fi prelungiri.

Munteanu a venit târziu, nu e pregătit. Korenica e suspendat, Simao e accidentat, Matei nu este pregătit, iar Nkololo este accidentat. Cinci jucători foarte importanți, toți titulari în sezonul precedent. Însă nu este o scuză. Avem un lot foarte bun, iar cei care vor juca, cu siguranță, vor face tot posibilul să câștigăm”, a adăugat antrenorul vicecampioanei.