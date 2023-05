Dan Petrescu, anunțul care provoacă furie la FCSB în lupta pentru titlu în SuperLiga: ”Cred că băgăm juniorii cu Farul”

, scor 2-1, și este favorită pentru a încheia pe ultima treaptă a podiumului. Ardelenii au un avans de cinci puncte față de Universitatea Craiova, care va juca runda aceasta pe terenul Rapidului.

Avertismentul lui Dan Petrescu înaintea ultimei etape

În ciuda victoriei cu Sepsi, din runda a 9-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a mărturisit că lupta pentru locul 3 nu s-a încheiat, dar a precizat că din cauza multiplelor probleme ar putea fi nevoit să bage juniorii la întâlnirea cu Farul din ultima etapă.

”Toate meciurile au fost VAR-urile, penalty-urile, liniile trase, nu mai înțeleg nimic. Când am dat gol, am stat 5 minute. După, iar am stat la ofsaid, la penalty nu a fost penalty și tot așa. A fost un an incredibil pentru noi, atâtea ghinioane nu am avut în toată cariera mea.

Accidentări… nu știu cu cine să mai jucăm. Braun, nicio șansă. Camora, nicio șansă. Manea nu e nici el prea bine, pe Peteleu îl doare genunchiul. Să vedem pentru meciul cu Farul ce soluții avem… nu știu, băgăm juniori pentru că nu sunt jucători.

Sper să nu mai avem nevoie de niciun meci și să jucăm în Europa. Trebuie să terminăm pe locul 3. Vedem ce se va întâmpla la Rapid – Craiova. Politica e făcută de jucătorii pe care îi am la dispoziție. Fica, Petrila și Birligea au jucat toți bine. E normal să ai și jucători tineri. La CFR, dacă n-ai rezultate imediat, nu e bine.

Mai e un meci în campionat și posibil să mai jucăm unul. S-au strâns și la mine multe după 61 de meciuri. Nu e ușor. Se plâng unii care au 50, dar în România să ai 61 mi se pare foarte mult. N-o să mă uit la Farul – FCSB. O să mă uit la un film mâine seară, sigur”, a declarat .

Petrila, încrezător că CFR va termina pe locul 3

Atacantul Claudiu Petrila consideră că victoria obținută la Sfântu Gheorghe este extrem de importantă în lupta pentru ocuparea locului 3 la finalul sezonului și a ținut să precizeze că nu se poate câștiga în fiecare an trofee.

”Am făcut un meci bun. Ne bucurăm că am câștigat după atâta timp și sperăm că ne va aduce descătușarea. În mare parte ne aduce liniște, dar matematic nu suntem siguri de locul 3. Jocul nostru a fost bun în multe meciuri, dar nu am reușit să ținem de rezultat.

Trebuie să ridicăm capul și să mergem în Europa. Ne batem în fiecare an să luăm titlul, dar nu se poate mereu să aducem trofee. Se vorbește de plecarea mea, dar eu sunt la CFR”, a spus Petrila.

”Vrem să terminăm bine acest play-off. Victoriile aduc liniște. Ne-a mai rămas un meci și vrem să-l câștigăm și să încheiem sezonul cu capul sus. Eu încerc să-mi fac treaba, indiferent cât joc, 45 de minute sau 90 de minute. Nu ține de mine. Dânsul (n.r. – Dan Petrescu) are strategia sa.

O să mă uit ca suporter la Farul – FCSB. Cine e cel mai bun să câștige. Nu mă întrebați cu cine țin, că știți unde am fost”, a afirmat și fundașul Bpgdan Tîru, fost jucător sub comanda lui Gică Hagii la Viitorul.