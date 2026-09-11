Sport

Dan Petrescu, tot mai aproape de FCSB?! Gigi Becali: „Asta e vestea bună”

Visul lui Dan Petrescu și al multori susținători ai roș-albaștrilor este tot mai aproape să devină realitate. Gigi Becali simte că, în curând, „Bursucul” va fi antrenor la FCSB
Cristian Măciucă
11.09.2026 | 17:10
Dan Petrescu tot mai aproape de FCSB Gigi Becali Asta e vestea buna
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Dan Petrescu, tot mai aproape de FCSB! Gigi Becali: „Asta e vestea bună!”. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
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Dan Petrescu (58 de ani) este un produs 100% al Stelei și a rămas în inimă cu culorile roș-albastre. Cu toate acestea, „Bursucul” nu a avut niciodată ocazia să își antreneze echipa de suflet. Gigi Becali (68 de ani) a venit însă cu vești bune.

Dan Petrescu, din vară la FCSB?! Anunțul lui Gigi Becali

Dan Petrescu a făcut junioratul la Steaua, club pentru care a evoluat până în anul 1991 și alături de care a cucerit trei campionate, o Cupă a României și a jucat într-o finală de Cupa Campionilor Europeni. Ca antrenor, „Bursucul” are în șase titluri în CV, cu Unirea Urziceni și CFR Cluj, asta și pentru că pe roș-albaștri nu a apucat să îi antreneze niciodată… Deocamdată. Gigi Becali a dezvăluit că Dan Petrescu este, mai nou, consilierul lui și că sunt șanse mari ca în curând el să fie noul antrenor de la FCSB.

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(n.r. – Dan Petrescu, din vară?) Să vorbim de asta nu are rost. Dacă Baciu câștigă campionatul, califică echipa în UCL, are rost să mai vorbești? Vorbim acum pentru vară? Vestea bună e că vorbesc cu el, colaborez cu el, îmi dă sfaturi. Dan mi-a zis ‘Gigi, visul meu e să antrenez Steaua!’ Steaua asta (n.r. – FCSB). ‘Ăsta e visul meu să iau campionatul cu Steaua’. E o veste bună, nu?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Ce l-au învățat sfătuitorii pe Gigi Becali

De-a lungul celor 25 de ani petrecuți în fotbal, Gigi Becali a avut mai mulți sfătuitori. În cadrul aceleiași intervenții telefonice, latifundiarul din Pipera a dezvăluit de la care a avut cel mai mult de învățat. „Cu Pițurcă nu sunt în relații bune, dar mi-a rămas un lucru esențial de la el. Mi-a zis ‘Gigi, fotbalistul, dacă nu are forță și viteză, nu ai ce face cu el’. Mi-a rămas în cap.

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Iar după aceea mi-a rămas în cap cel mai important lucru de la Hagi. Mi-a zis ‘Gigi, vezi mâna asta, aici sunt doi. Între doi e coloana vertebrală, dacă un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant central bun nu îi ai, nu ai fotbal. Dacă ai 2 fundași centrali, 2 mijlocași centrali și 2 atacați, ești cel mai bun. Dacă nu ai axul central, la fotbal, ești mort’. Mi-a rămas în cap”, a mai spus patronul celor de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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