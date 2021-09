Dan Petrescu, aproape să își piardă cel mai în formă atacant. Presa din Turcia anunță interesul pentru fotbalist

„Burcusul” a început tare campania de achiziții la CFR Cluj, unde a revenit Mihai Bordeianu, , la care se adaugă reîntoarcea lui Emmanuel Culio și venirile lui Florin Ștefan și Nana Boateng.

CFR Cluj l-a cedat pe stoperul Meleke la FC Voluntari sub formă de împrumut, iar a părăsit Clujul, așa cum a anunțat site-ul nostru. Petrescu însă ar putea să piardă un jucător și mai important.

Golgheterul lui CFR Cluj, Billel Omrani, ofertat de Rizespor

Conform publicației, ocupanta locului 18 din Superliga Turciei, Rizespor, a făcut o ofertă de 700.000 de euro către CFR Cluj pentru Billel Omrani.

Atacantul francez al campioanei crescut de Marseille are un început de sezon excelent. Vârful de 28 de ani a reușit patru goluri și trei pase decisive în 14 partide în toate competițiile în acest început de sezon.

Jucătorul care a debutat în Ligue One pentru Marseille este evaluat conform transfermarkt la 1,6 milioane de euro și mai are contract cu CFR Cluj până în vara anului viitor. Omrani are și două meciuri în naționala Franței.

Câte zile are la dispoziție CFR Cluj pentru a da curs ofertei

Perioada de transferuri în Turcia se încheie pe data de opt septembrie, așa că oficialii campioanei României mai au la dispoziție cinci zile pentru a perfecta acest transfer.

Turcii au doar un punct după primele trei etape și au mari probleme în atac, unde atacantul Loic Remy, în vârstă de 34 de ani s-a accidentat, iar Rizespor a marcat doar două goluri.

Cota francezului cu origini algeriene este în cădere liberă, după ce în 2019 valoarea lui Omrani ajunsese la 3.600.000 de euro.

CFR Cluj a vrut să îl vândă pe Billel Omrani

FANATIK suma pentru care CFR Cluj era dispusă să renunțe la Billel Omrani, care refuzase să își mai prelungească înțelegerea cu ardelenii. și-a dorit un transfer în străinătate și a fost aproape să o părăsească pe CFR Cluj, însă ardelenii au refuzat ofertele venite pe adresa clubului. La finalul anului trecut jucătorul chiar , informație publicată în exclusivitate tot de site-ul nostru.

Atacantul a depășit o , cu multe accidentări și în care nu a marcat : „Știu că a avut o dorință de a pleca, iar după ce nu a fost lăsat să plece, a mai scăzut din randament. Chiar glumeam, spuneam că Omrani a mai slăbit. Am zis că îmi doresc să îl revăd pe Omrani care juca bine acum un an, un an și ceva”, spunea Cristi Dulca despre atacantul francez.

Ciprian Deac a vorbit și el foarte frumos despre Billel Omrani, pe care îl consideră un atacant de certă valoare: „Nu e o surpriză pentru mine. E primul cantonament în care face toate antrenamentele şi asta se vede. Trebuie să-şi schimbe puţin mentalitatea şi va ajunge la o echipă mare”.