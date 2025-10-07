Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?

Dan Petrescu este unul dintre cei mai mari jucători și antrenori din istoria fotbalului românesc. , iar Giovanni Becali a povestit câteva amintiri fascinante despre fostul fundaș de la Chelsea.

Dan Petrescu nu a avut viață deloc ușoară în Italia. Cine l-a ajutat pe actualul antrenor de la CFR

, dar puțini știu că, încă din tinerețe, „Bursucul” a avut mari probleme medicale la spate. A reușit însă să le depășească prin exerciții specifice și și-a continuat cariera la cel mai înalt nivel.

Giovanni Becali, detalii despre problemele cu care s-a confruntat Dan Petrescu în primii săi ani în Serie A

Giovanni Becali a vorbit despre dificultățile medicale ale lui Dan Petrescu și despre sprijinul primit de la un fost mare antrenor din Serie A, care i-a conceput un program special de pregătire. Impresarul a rememorat și transferul acestuia la Genoa.

„Cea mai tare chestie a fost când a plecat la Foggia. Acolo erau jucători de națională. Foggia e un orășel mic din sudul Italiei, iar antrenor era Zdenek Zeman. Datorită lui, Dan Petrescu a reușit să-și continue cariera până la 30 și ceva de ani. Problemele cu spatele le avea din perioada în care era jucător. Probleme mari.

Dan Petrescu și-a câștigat singur activitatea. A făcut mereu stretching, permanent. Zeman l-a antrenat doi ani, exact ca pe caii care încă mai trebuie să fugă. Juca cu infiltrații. Și acum merge puțin într-un fel…

După Foggia, a venit cu mine la Brescia, unde aveam eu echipă românească. Brescia trebuia să joace un baraj cu Udinese pentru a rămâne în Serie A. Acolo m-am întâlnit cu mai mulți directori sportivi, printre care și cel de la Genoa, care m-a întrebat de Petrescu. I-am spus că la Foggia scârțâie puțin, că poate vrea 3 milioane și… pac-pac, a ajuns la Genoa.

La Genoa a jucat doi ani, după care a venit o echipă din Anglia, de mijlocul clasamentului. De la mine la mai bine, cum se zice. După aceea, a ajuns la Chelsea, o echipă de locurile 7-8 la vremea aceea”, a povestit Giovanni Becali în podcastul Giovanni Show.

Hagi, Petrescu și Gică Popescu, cei mai buni prieteni în tinerețe. „Nu știu dacă s-a răcit acum relația”

În plus, agentul FIFA a vorbit și despre prietenia dintre Gică Hagi, Dan Petrescu și Gică Popescu. Cei trei erau de nedespărțit în tinerețe. Colegi la națională, își petreceau timpul împreună și în afara programului de antrenamente. Între timp, relația s-ar fi răcit.

„(N.r. – E adevărat că Hagi, Petrescu și Popescu erau buni prieteni și li se spunea „cei trei muschetari?) Toți trei erau prieteni. Era o prietenie mai mare între Popescu și Dan Petrescu. Și cu Hagi mergeau împreună. Nu știu dacă s-a răcit acum relația. Nu cred, totuși. Erau tineri atunci. Erau la națională. Se întâlneau, se pregăteau, petreceau amândoi”, a mai spus Giovanni Becali.