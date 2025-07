Dan Petrescu are un remarcat după Rapid – CFR Cluj 1-1: „Unul ca el posibil 10-20 ani să nu mai găsim”

în cel mai tare meci al etapei cu numărul 2 din SuperLiga României. Formația antrenată de Dan Petrescu a scos un rezultat bun, având în vedere faptul că a menajat mai mulți titulari, pentru duelul cu Lugano din Europa League.

Dan Petrescu, după Rapid – CFR Cluj 1-1: „Am vorbit degeaba la pauză”

La câteva zile după ce a obținut calificarea în turul doi preliminar al UEFA Europa League, CFR Cluj a scos un rezultat de egalitate pe Giulești, în fața unui Rapid care a controlat disputa, cel puțin în repriza secundă.

, după o fază la care a reușit să îi ridiculizeze pe Pașcanu și Denis Ciobotariu. Giuleștenii au revenit în meci imediat după pauză, când Koljic l-a învins pe Otto Hindrich.

Rapidiștii au continuat să preseze la poarta CFR-ului, dar în cele din urmă rezultatul a fost unul echitabil. După fluierul final, Dan Petrescu a tras concluziile cu privire la jocul echipei sale, dar a vorbit și despre .

„La cum am jucat în prima repriză, am fost foarte mulțumit. Am intrat excelent. Repriza a doua am vorbit degeaba la pauză, știam că cele 15 minute vor fi cele mai grele. Le-am spus că dacă rezistăm 15 minute vor intra în panică. S-au văzut meciurile din 3 în 3 zile. E greu să menții 90 de minute cum am făcut-o prima repriză.

Este un rezultat pozitiv, am jucat în deplasare. A fost un șut al lui Dobre și nu am urmărit la portar. Și el ar fi putut respinge altfel. Nu mă așteptam să începem așa rău. Dobre a fost singur pe tot terenul, vrea să mănânce iarba aia.

Am avut șanse multe pe contraatac, dacă eram mai atenți, mai marcam. Postolachi a făcut un meci foarte bun azi. Problema numărul 1 este faptul că jucăm pe sintetic. Am avut numai meciuri grele, sunt multe istorii, mie nu-mi place. Preferam să joc pe zgură, ciment, dar nu pe sintetic”.

Dan Petrescu: „Un atacant ca Louis Munteanu posibil 10-20 ani să nu mai găsim”

„Cei de la Lugano nu au niciun meci oficial, suntem avantajați, dar am pierdut câțiva jucători. Un atacant ca Louis Munteanu posibil 10-20 ani să nu mai găsim. Dacă pleacă, va fi greu, dar trebuie să îl înțelegem pe el și și clubul.

Louis e un băiat excelent. După un an îl știu și mai bine. Sunt foarte fericit de atitudinea lui. Problema este timpul, eu de mâine trebuie să fac antrenament și să plec la Cluj cu mașina. Mie îmi place să știu totul despre adversar și nu am timp. Știu puțin despre ei, de mâine o să întreb secunzii. Mi s-a spus că sunt foarte buni. Ne jucăm șansa”, a declarat Dan Petrescu la flash-interviu.