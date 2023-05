Dan Petrescu, atac dur la adresa arbitrajului înainte de CFR Cluj – Farul: „Dacă nu greșeau flagrant eram deja campioni”. Video

CFR Cluj nu a reușit să-și apere cele 5 titluri consecutive din SuperLiga. Echipa lui Dan Petrescu joacă în ultima etapă a sezonului pentru a încheia play-off-ul pe locul 3, care duce la barajul pentru Conference League. Duminică, 28 mai, de la ora 21:00, fosta campioană a României primește vizita celor de la Farul în Gruia.

Scouteri la meciul CFR Cluj – Farul: „Vor să vadă jucătorii lor de atac”

Problemele de lot din finalul sezonului, dar și dificultățile financiare au făcut-o pe CFR Cluj să piardă teren în fața rivalelor și să tremure pentru locul de cupele europene. Deși a devenit matematic campioană, Dan Petrescu este convins că cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziție.

Dan Petrescu a anunțat că la partida de pe Stadionul „Constantin Rădulescu” vor fi prezenți scouteri pentru a-i monitoriza pe jucătorii din atac ai „marinarilor”. „Cred că va juca cu cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziție. Cunosc foarte bine pe omul și antrenorul Gică Hagi. Va veni să câștige. N-am niciun dubiu că va băga cei mai buni jucători. Din ce am înțeles vor fi și mulți scouteri să-i vadă pe jucătorii lor de atac. Este clar că va dori să-i bage pe cei mai buni și să câștige.

Euforia a durat trei zile, au avut alte trei zile să pregătească meciul. Nu cred că au pierdut prea mult în alea trei zile. Nu știu dacă ei au mai mulți absenți ca noi. Ei sunt cu moralul foarte bun, noi suntem cu moralul așa și așa. E clar că va fi un meci foarte greu”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu, atac la adresa arbitrajului înainte de meciul cu Farul: „Eram deja campioni dacă nu greșeau flagrant”

Ciprian Deac, Yuri, Braun și Krasniqi nu vor juca pentru CFR Cluj în derby-ul cu Farul. Totodată, Camora este incert pentru meciul decisiv în vederea calificării la barajul pentru Conference League. După ce a anunțat absențele, Dan Petrescu a îndreptat tunurile spre arbitraj.

„Bursucul” a reclamat nouă penalty-uri neacordate pentru CFR Cluj în play-off, fiind convins că ardelenii ar fi fost campioni, dacă nu existau astfel de „greșeli flagrante”. „Ciprian Deac este absent care își revenise și trebuia să joace, dar s-a accidentat iar. Yuri s-a accidentat, Braun. Camora e în dubiu. Krasniqi 100% nu joacă. Vreo cinci titulari importanți.

E clar că s-a uitat foarte repede tot ce am făcut noi bine în acest sezon. Părerea mea e că dacă arbitrii nu greșeau flagrant în opt meciuri din nouă, în momentul ăsta jucam cu trofeul pe masă sau eram deja campioni. Asta nu înseamnă că Farul nu a meritat să câștige. Farul e o campioană meritorie. Merită felicitări și jucătorii și clubul, dar mai ales antrenorul. El a făcut o treabă extraordinară cu jucătorii pe care i-a ales.

Merită să fie campioni, dar noi nu am fost lăsați din greșelile mari de arbitraj care au fost și s-a uitat repede. Asta e realitatea. Dacă era un meci sau două nu aș fi vrut să repet ce s-a întâmplat, dar au fost opt meciuri. La ultimul meci am avut un penalty. Avem deja nouă penalty-uri neacordate. Am primit în play-off zero penalty-uri.

Este incredibil, nouă meciuri în care am avut nouă penalty-uri. Mâine mă aștept iar la greșeli mari de arbitraj împotriva noastră, 100%. Va fi cu VAR și cu neVAR. VAR-ul va fi împotriva noastră și mâine sunt convins 100%. Nu am nicio emoție și nu pun presiune pe arbitru. Asta va fi realitatea”, a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu, anunț despre viitorul său pe banca lui CFR Cluj: „Sunt ceva oferte clare și concrete”

Dan Petrescu l-a felicitat pe Gică Hagi și este convins că Farul nu se va face de râs în competițiile europene. Antrenorul fostei campioane a vorbit despre viitorul său și a confirmat FANATIK, precizând că .

Totuși, „Bursucul” a mărturisit că își dorește să rămână la CFR Cluj dacă principalul obiectiv va rămâne câștigarea titlului. „(n.r. l-ați felicitat pe Gică Hagi?) Da, normal. Pe el și pe Gică Popescu. Normal că i-am felicitat. Merită felicitările amândoi, mai ales Gică Hagi. Face o muncă incredibilă. Până la urmă el a construit tot ce e acolo prin banii lui și până la urmă merită tot respectul. Nu ai ce să comentezi împotriva lui Hagi. Niciodată nu aș comenta ceva împotriva lui. Poate el ar interpreta cumva, ceva.

Sunt ceva oferte clare și concrete, dar v-am zis am contract încă un an și chiar mi-aș dori să continui, dar depinde și patronul ce strategie are, dacă va fi o strategie pentru a câștiga campionatul vă dați seama că sunt interesat. Dacă va fi o altă strategie, atunci nu știu. Rămâne de văzut. Eu am contract. Chiar dacă aș vrea să fac ceva fără acordul patronului și al clubului nu am cum să plec.

Cine plătește clauza? Eu sigur n-o să plătesc. Dacă vine o echipă să plătească înseamnă că nu-mi mai dă mie nimic și atunci ce facem? Vedem ce va fi. Eu mă simt foarte bine la Cluj aș vrea să continui, dar în condițiile în care vrem să ne batem la trofee”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.