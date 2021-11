Dan Petrescu compară parcursul lui CFR Cluj cu cel al Stelei ’87 după 2-0 cu FC U Craiova 1948: „Avem 14 victorii din 16 meciuri în Liga 1!”

CFR Cluj câștigă din nou în Casa Pariurilor Liga 1 și de principala contracandidată, FCSB.

Ardelenii s-au impus fără probleme cu 2-0 în fața lui FC U Craiova 1948 și i-au stricat debutul lui pe banca oltenilor.

Dan Petrescu rămâne cu picioarele pe pământ deși CFR-ul defilează în campionat: „Se pot întâmpla multe în 24 de meciuri!”

„Important e că nu am primit gol și am mai câștigat un meci. Ei au jucat bine se vede că a venit un antrenor bun care cunoaște clubul. Experiența noastră și schimbările au făcut diferența. E prima oară când un jucător venit de pe bancă înscrie. Păun a dat și el un assist. Am avut o bancă bună și toți au intrat bine.

E normal ce se întâmplă pentru că ăsta e nivelul fotbalului romanesc. Am avut doi-trei ani buni, echipa a fost pregătită de mine de la început și ne-a ieșit totul. Adversarii sunt foarte puternici, peste nivelul campionatului.

Sunt sigur că joi va fi mult mai greu. Încercăm să facem surpriza și vom juca totuși cu locul trei din Danemarca. Posibil să fie ceva schimbări. Bălgrădean e accidentat. Sigur vor fi două-trei schimbări. Eu cred că meritam patru egaluri!”.

„Se vehiculează foarte multe. Eu dacă aș fi la națională atunci aș vorbi. Eu mă concentrez numai la CFR”. – Dan Petrescu

Dan Petrescu se plânge din nou de programul CFR-ului: „Vom juca 7 meciuri în 22 de zile!”

„CFR-ul a fost mereu o echipă bună în ultimii 10-15 ani, dar în 24 de meciuri se pot întâmpla multe. E prima oară cred când o echipă câștigă 16 meciuri din 14. Doar în perioada în care am fost eu la Steaua s-a mai întâmplat așa ceva când am câștigat 100 de meciuri.

Eu sunt conștient și echilibrat și campionatul nu e terminat. Vom avea șapte meciuri în 22 de zile. Pentru noi e foarte greu și e posibil să se întâmple multe”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului la Digi Sport.

Cristi Manea, mesaj pentru adversarii din campionat: „E greu să luăm gol cu Dan Petrescu!”

„Nu ne este teamă mai ales dacă marcăm primii e greu să fim egalați cu Dan Petrescu. Suntem bucuroși, dar puteam să luam mai multe puncte cu Botoșani și Rapid. Mai pierde și Barcelona. Deobicei pierdeam după pauza pentru națională.

Mai avem șanse în Conference League. Nu am avut nici șansă și am primit goluri ușoare. Nu e ușor si mergem in Danemarca sa castigam si apoi să ne jucam sansa cu Jablonec.

Mi-aș dori ca Rădoi să continuie. Ne-am luat la revedere, nu noi decidem, dar sper să rămână. Nu am auzit nimic, nu se pune problema, mergem foarte bine cu Dan Petrescu și sper să câștigăm și în Europa și ne va merge totul bine”, a declarat și Cristi Manea la finalul meciului cu FC U Craiova 1948.

Andrei Burcă e fericit că CFR-ul a mai bifat un meci fără gol primit: „Un campionat se câștigă cu apărarea!”

„A fost important să câștigăm după pauză. Ne bucură această victorie și a fost importantă. Cel mai important e că nu am primit gol. Ei s-au pus pe două linii. Stăm bine și la golurile marcate dar un campionat se câștigă cu apărarea.

S-a discutat în vestiar s-a vorbit la hotel și eu știu că mai are contract până pe 30 noiembrie și mai poate fi selecționerul României. Dan Petrescu e la echipă și suntem conștienți că va fi un meci greu cu Randers”, a declarat fundașul central Andrei Burcă.

Ciprian Deac s-ar bucura ca Dan Petrescu să preia echipa națională: „Și-a dorit mult asta”

„Sunt foarte, foarte fericit că am câștigat. Pentru asta joc la CFR și asta își dorește clubul la fiecare meci. Eu nu cred că vârsta contează, ci e important cum te simți. Eu sunt fizic foarte bine și voi fi primul care va ridica mâna când va fi cazul.

E bine că am reușit să legăm victoriile, dar încă se joacă. Mai sunt multe meciuri. Dan Petrescu e un antrenor bun și are oricând oferte. M-aș bucura pentru el pentru că știu cât și-a dorit să antreneze echipa națională dar mi-aș dori să rămână cu noi până la finalul campionatului”, a declarat Ciprian Deac.