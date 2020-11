Dan Petrescu confirmă FANATIK și a declarat la finalul meciului câștigat cu FC Argeș că se gândește la o despărțire de campioana en-titre în această pauză competițională.

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, antrenorul lui CFR Cluj a recunoscut că are oferte pentru a pleca în străinătate.

CFR Cluj s-a impus în deplasare cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș, ambele goluri fiind marcate de către Mario Rondon.

Dan Petrescu confirmă FANATIK: „Sunt oferte, vreau să plec fără scandal”

“Prima repriză a fost una excelentă, puteam să mai marcăm. FC Argeș n-a ajuns la poartă. Bine că n-am luat gol, ar fi fost meciul mai greu. Susic n-a mai jucat fundaș central, Manea a mai jucat așa că am schimbat. Echipa e clar că e obosită, avem atâtea meciuri, pe trei fronturi. Mă rog să recuperăm fundașii centrali. Sunt multe absențe, mai ales că vin meciurile din Europa, dar șî cu FCSB și Craiova.

Sper să numai avem accidentați. Urmează o pauză și pentru mine, am să mă gândesc ce e bine pentru toată lumea. Acum mai bine pauză și am să iau o decizie. Ofertele sunt foarte multe, dacă aș pleca vreau să ne strângem mâna și să rămânem amici. Dacă aș pleca, vreau să o fac într-un mod amical, fără scandal. Acum am nevoie de o pauză si am să mă gândesc ce e mai bine pentru ambele părți.

Campania de transferuri m-a supărat cel mai mult. Am cerut anumiți jucători, azi i-am descoperit pe Suarez, Ben Youssef a venit după plajă. La CFR, campania de transferuri a fost greșită, am pierdut jucători importanți și au venit jucători liberi de contract. În meciul retur cu Roma, dacă am toți jucătorii apți, vom putea spera la un rezultat bun”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei cu FC Argeș.

Cristi Manea nu concepe o despărțire de antrenor

Crsti Manea, fundașul celor de la CFR Cluj, nu concepe o despărțire de Dan Petrescu: “A părut simplu la televizor. Sunt obosit după meciuri din 3 în 3 zile, se resimte. Pauza aceasta care vine o să ne prindă bine. La juniori am mai jucat în poziție de central, mă obișnuiesc și acolo. Nu vreau să comentez plecarea lui Petrescu, nici nu mă gândesc la așa ceva”, a declarat Manea la final.

Mario Rondon, eroul din această partidă, consideră că CFR-ul a demonstrat valoare la nivel de echipă în această partidă: “Sunt fericit pentru gol, primul dublă din acest an. Mai important că echipa a câștigat după înfrângerea cu Roma. Am revenit aproape de primul loc, a demonstrat că echipa campioană suntem noi.”

Pentru echipa campioană urmează un program dificil după reluarea campionatului cu meci împotriva celor de la UTA Arad în Liga 1 și meciul decisiv din Europa League contra celor de la AS Roma.

