Dan Petrescu critică arbitrajul din Unirea Slobozia – CFR Cluj 1-1. „S-au acordat foarte multe faulturi aiurea”

. ”Feroviarii” au făcut un nou joc modest. Dan Petrescu a vorbit mai puțin despre evoluția elevilor săi și mai mult despre prestația arbitrului întâlnirii, Ionuț Coza.

Unirea Slobozia – CFR Cluj 1-1

Ardelenii s-au văzut conduși încă din prima repriză. Purice a deschis scorul în minutul 36, după un penalty repetat, dar Louis Munteanu a restabilit egalitatea, tot de la punctul cu var, în minutul 62. CFR Cluj a făcut, per total, un joc mult sub așteptări.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a urmărit finalul meciului din tribune, după ce a fost eliminat în minutul 90, în urma unor proteste prelungite la adresa arbitrului Ionuț Coza. La conferința de presă, „Bursucul” a criticat felul în care centralul a gestionat jocul.

Dan Petrescu: „Au fost mici detalii care au făcut să nu câștigăm meciul”

„Am zis că va fi un meci foarte greu. Cei de la Unirea Slobozia aveau un moral foarte bun după ultimul meci. Am dominat partida de la început până la final, am avut și posesie. A fost un meci care s-a jucat mai dur. Din păcate, arbitrul (n.r. Ionuț Coza) nu a fost conectat la meci cum ar fi trebuit.

ADVERTISEMENT

S-au acordat foarte multe faulturi aiurea, jucătorii lor cădeau, inventau faulturi. Atunci m-am supărat, dar nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut. Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, dar în fața porții am suferit. Au fost mici detalii care au făcut să nu câștigăm meciul.

Cei de la Slobozia, normal, și-au văzut interesul, s-au apărat. Cred că e prima oară când Slobozia a fost dominată așa. Am pierdut două puncte mari în lupta pentru play-off. S-au schimbat foarte mulți jucători, nu e ușor să schimbi. Nu există o baghetă magică. Încerc să scot maximum din jucători.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ce ați discutat cu arbitrul Coza?) L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat și la noi nu. Atât voiam să știu. Am greșit, dar nu am vorbit urât. Nu aveam voie să fac ce am făcut. Eram puțin tensionat, nu eram bine”, a explicat Dan Petrescu la conferința de presă.

Neluțu Varga a reacționat după remiza cu Slobozia

Situația ardelenilor este una complicată. CFR este abia pe locul 5 în Superliga României.

ADVERTISEMENT

„O să avem o discuție cu toții: cu Dan Petrescu, cu staff-ul și cu jucătorii, după ce se întrerupe campionatul. Așa cum au fost momente bune și serii de meciuri câștigate, înțeleg că este și o perioadă mai puțin bună. Vă repet, nu se întâmplă nimic la CFR până după ultimul meci cu Oțelul Galați. Atunci o să vorbesc cu Dan Petrescu și cu ceilalți și vom decide ce facem”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.