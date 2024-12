Dan Petrescu, criză de nervi după golurile lui Masoero din U Cluj – CFR! Ce reacţie a avut antrenorul

Derby-ul U Cluj – CFR Cluj . Fanii celor două echipe au avut spectacole pirotehnice înainte de startul meciului. La cabine, CFR Cluj a intrat în avantaj după golul lui Louis Munteanu.

Dan Petrescu, criză de nervi după golurile celor de la U Cluj!

Însă U Cluj a readus egalitatea la şase minute după pauză prin Masoero. după ce un coechipier a deviat balonul la bara a doua. A fost 1-1 din minutul 51.

Dan Petrescu a făcut o criză de nervi când a văzut că echipa sa a fost egalată după o fază fixă şi a fost cu greu calmat de secunzii săi. Vizibil nemulţumit, tehnicianul CFR-ului a strigat la elevii săi, cărora le-a reproşat neatenţia.

Dar, pare că mesajul nu a ajuns la fundaşii celor de la CFR Cluj. Doar şapte minute mai târziu, după o fază asemănătoare, Masoero a marcat golul de 2-1 pentru U Cluj, tot după o deviere în careul advers.

CFR Cluj, rocadă cu U Cluj în fruntea SuperLigii!

Astfel, în doar opt minute s-a schimbat liderul în SuperLiga. În minutul 50, CFR Cluj era din nou pe primul loc în SuperLiga, iar în minutul 58 acest loc era ocupat din nou de rivalii din oraş de la U Cluj.

Dan Petrescu i-a lăudat pe adversari înaintea derby-ului. Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat că “şepcile roşii” au condiţii bune şi un joc excelent, în ciuda faptului că au înregistrat două eşecuri la rând:

„Nu există niciun derby ușor. U Cluj are o criză de rezultate, dar nu are o criză de joc. Joacă bine și domină adversarul, doar că nu marchează. Are jucători buni și un lot excelent.

E o echipă care a fost pe primul loc atâta timp și își dorește să fie în play-off, la fel ca primele 9-10 echipe care se luptă la play-off.

Ne gândim la victorie și orice meci pe care îl avem îl abordăm numai la victorie. Ne gândim la jocul nostru și vrem să facem un meci foarte bun.

Avem o perioadă mai bună și rămâne de văzut dacă reușim să prelungim această perioadă. Într-un derby totul e posibil. E meritul jucătorilor în cazul care vom avea cel mai mare număr de spectatori la acest derby. Datorită jocurilor făcute de ei se întâmplă acest lucru”, a spus antrenorul lui CFR Cluj.