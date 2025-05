Dan Petrescu, dat pe spate de Alex Mitriță. „E un jucător de alt nivel. E de altă ligă”. Planul antrenorului după ce echipa sa a ieșit din lupta la titlu

, după ce ardelenii au obținut doar o remiză în Bănie. Scorul final din duelul cu Universitatea Craiova a fost 2-2, iar FCSB a devenit campioană. La final, Dan Petrescu s-a declarat dezamăgit de maniera de arbitraj, însă antrenorul își mută toată atenția către meciul din Cupă.

CFR iese din lupta la titlu

i, în fața celor de la FC Hermannstadt, sau dacă termină pe locul doi în Superligă. Se anunță un duel de foc la Arad.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a vorbit, la finalul duelului de la Craiova, despre meciul din Cupă. El speră ca jucătorii săi să reușească să se impună pentru a nu avea emoții pe final de sezon. În plus, antrenorul a spus câteva cuvinte și despre arbitrajul din partida de campionat. „Bursucul” a scos în evidență evoluția lui Alex Mitriță.

Dan Petrescu: „Băieții au dat tot ce au putut”

„Sunt supărat pentru acest meci. Poate, înainte de meci, nu aș fi fost supărat cu un egal, totuși. Am meritat victoria. Se vorbește doar despre arbitraj. Noi nu am fost băgați în seamă. Am pierdut două puncte mari. Am fi rămas în lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

Mitriță a marcat două goluri. E un jucător de alt nivel. E de altă ligă. Nu e de Superligă. De mult nu am fost atât de supărat. Băieții au dat tot ce au putut. Arbitrii ar trebui să revadă faza cu Korenica. A fost fault, în opinia mea.

Nu ne-a rămas decât Cupa. Am văzut că Sibiul a jucat astăzi foarte bine. Vedem ce va fi. O să fie un meci greu. Noi vrem să câștigăm Cupa ca să mergem în Europa League. Dacă nu, o să trebuiască să ne luptăm pentru locul doi. Îmi doresc asta mai mult pentru băieți.

ADVERTISEMENT

„Gândul meu va fi doar la finală. Sunt jucători care au jucat multe meciuri. Rămâne de văzut ce soluții și ce echipă voi alege pentru meciul de la Arad”, a explicat Dan Petrescu.