Dan Petrescu, declaraţii războinice după CFR Cluj – Rapid 1-0: “Să se ferească de noi că e grea!”. Mesaj emoţionant pentru Neluţu Varga: “Mi-e dor de el!”

, după un meci cu final încins. Giuleştenii au primit penalty cu VAR în minutul 90+4, însă Alexandru Albu a ratat lovitura de pedeapsă.

Dan Petrescu, declaraţii războinice după victoria cu Rapid: “Să se ferească de noi că e grea!”

Dan Petrescu răsuflă uşurat după prima victorie în acest sezon, startul CFR-ului fiind foarte dificil după ce echipa a pierdut Supercupa României şi a fost eliminată din primul tur al Champions League:

“Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a întâmplat în ultimele patru meciuri de la CFR Cluj, nu s-a mai întâmplat. Să iei atâtea goluri pe final. Armenii nu au avut niciun şut şi dau gol la primul pe spaţiul porţii.

. Dar numai în pielea noastră să nu fi. Cred că s-a sucit norocul. O să fie greu cu noi de acum încolo. Să se ferească de noi că e grea. O să fim foarte norocoşi.

“Cel mai fericit sunt pentru patronul nostru. Are o veste bună şi sper să vină alături de noi. Mi-e dor de el”

Niciodată nu le spun să ne retragem. Dar, jucătorul… Când mai simte unele probleme fizice. Şi sunt unele probleme fizice. Am schimbat aproape toată echipa. Doar Camora şi Deac joacă într-una.

O să vedeţi că se întoarce norocul pentru noi. O să dăm la orice şut gol şi adversarul nu o să o poată băga în aţe. Cel mai fericit sunt pentru patronul nostru. Are o veste bună şi sper să vină alături de noi.

Mi-e dor de el. Abia aştept să se întoarcă alături de noi pentru că avem nevoie de el. Planul este să ne calificăm în grupele Conference League şi să luăm campionatul. Dacă ajungem în grupele Conference, nu e aşa rău.

“Echipa din Armenia poate să joace lejer în play-off la noi. Nu umflu eu adversarii”

Am mare încredere în băieţi, dacă rămânem aceiaşi care suntem aici… Am avut mare ghinion. Am jucat foarte bine, a arătat bine. Echipa din Armenia poate să joace lejer în play-off la noi. Nu umflu eu adversarii”, a spus Dan Petrescu.

După meciul cu Pyunik Erevan, patronul Neluţu Varga s-a confruntat cu probleme de sănătate destul de serioase, fiind internat în spital. Conform ultimelor informaţii, starea lui este stabilă, fiind în continuare monitorizat.