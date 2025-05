Dan Petrescu, dedicație emoționantă după ce a cucerit Cupa României Betano: „M-a păzit de acolo de sus și azi”

Dan Petrescu (57 de ani) și-a stăpânit cu greu emoțiile după ce .

Dan Petrescu, după ce a luat Cupa României Betano: „Mă chinui foarte mult, mi-aș dori ca jucătorii să joace serios, să nu meargă în vacanță”

Dan Petrescu a cucerit Cupa României Betano la capătul unui sezon extrem de greu, în care și-a pierdut mama, iar . După victoria cu Hermannstadt, antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit că nu va mai sta pe banca la ultimele două meciuri de campionat, cu Rapid și cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„E clar că era important să câștigăm Cupa. Nu neapărat pentru mine, ci pentru club, pentru toți jucătorii care au făcut un an foarte bun. Au fost foarte mulți jucători noi, nu a fost ușor.

A fost o plăcere să-i antrenez pe jucători. Păcat că în campionat nu am reușit să obținem mai mult. Astăzi (n.r. miercuri, 14 mai) s-a văzut ce am făcut în campionat, am marcat când am vrut și imediat am luat gol. S-a creat un grup excelent. Nu i-am criticat, nici ei nu au făcut fițe, cum se întâmplă la alte echipe.

ADVERTISEMENT

Nici nu am avut timp să-l văd (n.r. golul lui Buș). Mă gândeam și la Neguț (n.r. fostul jucător al CFR-ului) să nu facă 3-3 și după să fie dramă.

Mă bucur pentru fanii care au venit, cei din conducere. (n.r. cui îi dedici trofeul) E clar că mamei mele, de acolo sus m-a păzit. A fost alături de mine și azi. Trofeul îl dedic ei 100%.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu o să mai fiu la echipă în următoarele două meciuri… Mă chinui foarte mult, mi-aș dori ca jucătorii să joace serios, să nu mearga în vacanță. Vreau să-mi rezolv problemele medicale, să fiu sănătos!”, a declarat Dan Petrescu, după ce a câștigat finala Cupei României Betano.