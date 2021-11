Motivul scandalului dintre Dan Petrescu și Denis Alibec. Ce s-a întâmplat în biroul antrenorului de la CFR Cluj. Exclusiv

după ce în minutul 70 al partidei CFR Cluj – Academica Clinceni, scor 2-0, a plecat de pe banca de rezerve fără a cere permisiunea antrenorului Dan Petrescu.

Motivul scandalului dintre Dan Petrescu și Denis Alibec

FANATIK a aflat că neînțelegerile dintre Dan Petrescu și Denis Alibec au început încă de duminică dimineața. Concret, „Bursucul” l-a chemat în biroul său pe Alibec, pentru a discuta despre forma slabă în care se află.

Denis Alibec i-a răspuns antrenorului că vrea să joace titular la CFR Cluj, fiind nemulțumit de minutele de joc puține pe care le primește. Argumentul său a fost acela că la echipa națională a României este titular, în timp ce la echipa de club este mai mult rezervă.

Apoi, atacantul venit în această vară la CFR Cluj, i-a cerut lui Dan Petrescu să-l lase să plece de la formația din Gruia, dacă nu are de gând să se bazeze pe el.

Neînțelegerile dintre cei doi au pornit după ce Dan Petrescu i-a oferit un răspuns evaziv lui Denis Alibec, cu privire la plecarea sa de la CFR. „Bursucul” i-a spus să mai aștepte până la pauza de iarnă, pentru a stabili cine o va părăsi pe campioana României.

Denis Alibec, exclus din lotul CFR-ului de Dan Petrescu

În minutul 70 al partidei CFR Cluj – Academica Clinceni, 2-0, Denis Alibec a plecat de pe banca de rezerve fără a-i cere acordul lui Dan Petrescu. Acest lucru l-a înfuriat pe antrenorul CFR-ului, astfel că a decis excluderea atacantului din lotul campioanei României.

De cealaltă parte, Denis Alibec susține că a plecat de pe banca de rezerve pentru a merge la toaletă. Ulterior, acesta ar fi revenit, la gard, lângă banca de rezerve.

„Am avut nevoie să mă duc la toaletă. Nu am avut nicio problemă de alt gen. Nu am plecat de la stadion direct, am așteptat să se termine meciul. Am fost la toaletă și apoi am revenit la gard acolo lângă bancă. Nu a fost nimic”, a declarat Denis Alibec, pentru .

De la revenirea lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului, Denis Alibec a bifat 343 de minute în opt partide.

Denis Alibec a fost adus la CFR Cluj de Marius Șumudică, în această vară, sub formă de împrumut, de la Kayserispor. Contractul de împrumut urmează să expire la finalul actualului sezon.

Denis Alibec, șanse mici de a continua din iarnă la CFR Cluj

Ultima ieșire a lui Denis Alibec, care a dus la excluderea sa din lot, este doar picătura care a umplut paharul nemulțumirilor conducătorilor clubului ardelean. FANATIK v-a informat în exclusivitate încă de acum două săptămâni că în Gruia și după pauza de iarnă, ambele părți anunțându-și disponibilitatea de a se despărți.

Pe lângă forma slabă a lui Alibec, care a marcat doar două goluri din vară și până acum, șefii campioanei sunt nemulțumiți și de salariul foarte mare pe care i-l achită și care produce o gaură importantă în bugetul clubului. Împrumutat de la Kayserispor, jucătorul are 800.000 de euro pe an, adică 67.000 de euro lunar, din care CFR Cluj suportă aproximativ o treime, mai exact 20.000 de euro lunar.

Deși clubul lui are opțiune pentru un transfer definitiv la finalul sezonului, clujenii și-au luat gândul definitiv de la această variantă, iar cea mai convenabilă variantă pentru ambele părți este ca Denis să se întoarcă în iarnă în Turcia. Dacă va rămâne la Kayserispor sau va fi împrumutat în altă parte, asta rămâne de văzut…

Dan Petrescu, conflict asemănător cu Gabriel Debeljuh

„Bursucul” a avut un conflict asemănător și cu Gabriel Debeljuh. Luna trecută, fotbalistul croat a fost exclus din lot, din cauza unor „abateri repetate”, așa cum Dan Petrescu a anunțat.

„La mine, dacă nu e disciplină, nu ești în program și ai abateri, n-ai ce să cauți la prima echipă. Fără disciplină nu accept să lucrez cu niciun grup.

Au fost abateri repetate ale lui Debeljuh. E o problemă internă, dar eu am decis ca el, o perioadă, să nu mai facă antrenamente cu echipa mare.

Orice jucător care face probleme n-are ce căuta la echipă. Dacă va continua așa, nu va reveni. Dacă el va avea o atitudine bună și va înțelege că a greșit, va fi reprimit”, spunea Dan Petrescu, după ce l-a exclus din lot pe Gabriel Debeljuh.

