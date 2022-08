Dan Petrescu, deranjat de tratamentul la care este supus în România: ”Mă înjură de neveste, de copii, de familie. Ar trebui arestați”. Video

”Bursucul” al formației din Gruia la finalul partidei cu Maribor, care a consfințit calificarea în grupele Conference League.

Dan Petrescu nu acceptă tratamentul de care are parte în România

Într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Farul Constanța, din etapa a 7-a din SuperLiga, Dan Petrescu s-a enervat din cauza tratamentului la care este supus de fanii din România.

”Am avut de astea la Cluj, dar şi în alte părţi. În străinătate nu am avut niciodată, am fost lăsat în pace oriunde. Şi la FCSB, şi la Craiova când jucăm, se pun vreo 4-5 în spatele băncii. Eu nu am mai văzut asta în istoria fotbalului.

Ei nu se uită la meci, doar mă înjură pe mine de neveste, de copii, de familie… într-una, tot meciul. Numai în România se întâmplă asta, vă spun. Băieţii ăia ar trebui să fie arestaţi. În orice ţară din lume, când te înjură cineva îi arestează. Dar ăia mă înjură non-stop.

În România nu se ia nicio măsură, te înjură toţi. Când te înjură o galerie, e ok… ăia sunt mulţi. Dar când vin în spatele băncii şi stau toţi acolo. Asta e meseria lor să mă înjure pe mine. Ce le-am făcut eu? Spuneţi-mi ce le-am făcut eu!?”, a declarat Petrescu.

Petrescu este de părere că a ajuns o modă să fie înjurat

Tehnicianul campioanei României consideră că a ajuns o modă ca el să fie cel mai înjurat om de pe stadioane și consideră că acest lucru se întâmplă pentru că își vede de muncă la echipele unde activează.

”E clar că toată lumea ştie că eu pun la suflet orice, mai ales cei care au lucrat cu mine, şi mă deranjează aceste lucruri. Eu nu fac nimic, decât muncesc pentru fotbal. Eu nu păcălesc fotbalul. Am dat tot!

Sunt şocat! În străinătate de ce am fost tratat corect? În România e la modă, îl înjuri pe Petrescu şi te-ai scos. Suporterul ăla sper să nu mai vină pe la meciuri sau să stea în altă parte, să mă înjure din altă parte!”, a mai spus Dan Petrescu.

Antrenorul lui CFR Cluj a avut o când a vorbit despre tragerea la sorți a grupelor Conference League, considerând că formația sa a dat peste adversari extrem de puternici. El a precizat că și-ar fi dorit să întâlnească pe West Ham.