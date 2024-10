Dan Petrescu, dezamăgit după CFR Cluj – Sepsi 3-3: „Chiar nu mai înțeleg fotbalul!”. Ce a spus despre fanii care i-au cerut demisia

Antrenorul clujenilor este supărat din cauza rezultatului, comentând și imediat după al treilea gol marcat de covăsneni.

Dan Petrescu, dezamăgit după CFR Cluj – Sepsi

Dan Petrescu a fost dezamăgit la finalul meciului , fiind de părere că jucătorii săi au făcut multe greșeli. Antrenorul a vorbit și despre fanii care i-au cerut demisia și le-a transmis că trebuie să fie alături de echipă și de jucători chiar și în momentele grele:

„Și mie mi-a plăcut meciul. Eu chiar nu mai înțeleg fotbalul. Avem probleme mari cu norocul. Am dominat prima repriză, am presat, iar ei au dat gol la primul șut pe poartă.

Le-am zis la pauză să se concentreze pe meci și să se liniștească. Am vorbit cu ei, chiar le-am spus că dacă mai erau încă cinci minute din prima repriză, am fi reușit sigur să egalăm.

Am făcut două schimbări bune, am egalat, după am primit gol din fază fiză. Am stat o oră astăzi să pregătim fazele fixe. Toți care au marcat de la ei au fost jucătorii noștri”.

„Știu că lumea e obișnuită cu binele!”

„Echipa a jucat, avem cele mai multe goluri marcate. Am fi vrut să fim mai sus în clasament, dar asta este, suntem pe loc de play-off și toată lumea pierde puncte, e un campionat strâns.

Eu știu că toată lumea e obișnuită cu binele, dar n-avem ce face, așa e la fotbal, trebuie să mergem înainte. Eu cred că acasă atacăm prea mult, am marcat cele mai multe goluri în campionat.

E normal ca o echipă să aibă trei șuturi, dar nu e normal să primim trei goluri. Egalul e puțin pentru noi, dar e un punct mare obținut de noi în cele din urmă”, a .

„Nu mă așteptam să piardă FCSB la scorul ăsta, dar ei sunt bine în Europa League, însă trebuie să te aștepți la orice când joci împotriva unor echipe mari ca Rangers”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.