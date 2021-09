Dan Petrescu, dezamăgit după FC Botoșani – CFR Cluj 1-0: „VAR-ul nu o să vină nici în 2025!”

Unicul gol al partidei FC Botoșani – CFR Cluj a fost marcat de Kage. În urma acestei partide, FC Botoșani se situează pe locul 3 din Liga 1, cu 17 puncte obținute, iar CFR Cluj rămâne pe prima poziție, cu 21 de puncte.

Dan Petrescu, dezamăgit după FC Botoșani – CFR Cluj 1-0

„Bursucul” susține că problemele de lot o afectează foarte mult pe CFR Cluj și speră să-i recupereze pe Alibec și Omrani până la meciul cu Jablonec, din grupele Conference League.

Totodată, Dan Petrescu a acuzat faptul că CFR-ului i-au fost refuzate mai multe penalty-uri în meciul cu FC Botoșani.

„Nu putem spune că Botoșani a avut ocazii sau a dominat. Nu-mi aduc aminte decât de o ocazie a lor. În a doua repriză n-au ajuns la poartă. O greșeală mare de portar a făcut ca ei să câștige. S-au apărat pe două linii, au jucat cu spirit, cum joacă mereu. Ne-a lipsit și norocul azi și s-a văzut că absențele lui Alibec și Omrani sunt importante. Cei mai buni atacanți ai noștri n-au jucat.

Aș vrea să revăd niște faze. Au fost faze în careu de penalty, două, trei, dar o să fiu iar acuzat că cer penalty. De pe bancă așa mi s-a părut. Din păcate, VAR-ul nu o să vină în România nici în 2025. Degeaba sărim noi pe bancă. Dacă ar fi VAR, nici n-am mai avea de ce să sărim, am aștepta să vedem ce zice VAR-ul. Cred că e un rezultat mincinos. Rămâne tabela, scorul.

Plecăm în Cehia, un meci foarte greu, la fel ca și cel de azi. Sunt cam de același nivel echipele. Dacă nu recuperăm atacanții, va fi foarte greu. Avem nevoie de ei să joace. Foarte dificil este. V-am spus de dinainte că sunt îngrijorat. Boateng e la debut, au revenit Culio, Bordeianu. La CFR, dacă nu câștigi, ai probleme. Trebuie să câștigăm următorul meci sau să facem un egal”, a declarat Dan Petrescu, la finalul partidei cu FC Botoșani.

În următorul meci, CFR Cluj va juca, în deplasare, contra cehilor de la Jablonec, în prima etapă din grupele Conference League.

CFR Cluj, în continuare fără președinte

CFR Cluj a rămas fără președinte, după demiterea lui Marian Copilu. FANATIK a scris, în exclusivitate, despre faptul că, . Însă, aducerea acestuia a fost blocată de Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, şi Ioan Rus, fost ministru de interne în guvernul Năstase.

De-a lungul timpului, s-a vehiculat faptul că Vasile Dîncu și Ioan Rus iau decizii din „umbră” la .

este favorit să preia postul de președinte al CFR-ului. Negocierile au fost confirmate chiar de șeful ANAD.

„Au existat discuţii, confirm. Au fost destul de serioase. În acest moment sunt preşedintele ANAD, avem o lege de promovat, lucrăm în acest moment la procesul de avizare şi urmează ca săptămâna viitoare să dezvolt acest subiect, după ce termin acest proiect.

Rămâne de văzut. Nu am dat un răspuns. E onorant, din punctul meu de vedere, vorbim despre un club important, cu cele mai mari rezultate din fotbalul românesc.

Am nişte principii peste care nu voi trece, legate despre fotbal peste care nu voi trece. Rezultatele vin cu proiecte serioase şi sănătoase. Am vorbit cu oamenii care sunt factori de decizie. Am vorbit şi cu Dan Petrescu.

M-aș putea reîntoarce acolo unde am copilărit, unde mi-am petrecut tinerețea și nu ascund că fotbalul rămâne viața mea. Cel mai important e să nu mă schimb.

Eu voi fi suporterul echipelor românești în cupele europene și aș prefera să fiu la un club care e premiant într-o clasă de olimpici, nu într-o clasă de repetenți.

Oamenii care sunt acum nu au nicio legătură cu cei care au fost înainte (n.r. cu Paszkany şi Mureşan) şi e o ofertă bună şi din punct de vedere financiar. Nu mă hazardez să dau procente din această mutare. Rămâne de văzut.

Săptămâna viitoare va fi hotărâtoare. Nu am dat răspunsul. Sunt anumite aspecte importante de discutat. E un club important, un oraş minunat”, a declarat Cristi Balaj, pentru .