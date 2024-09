Dan Petrescu, dezamăgit după Hermannstadt – CFR Cluj 0-0: „N-am fost inspirați la fazele fixe!”

Antrenorul clujenilor consideră că meciul putea fi câștigat, însă detaliile au făcut diferența și mai ales ezitările din fața porții ale fotbaliștilor săi, care au ratat mai multe ocazii.

Dan Petrescu, dezamăgit după Hermannstadt – CFR Cluj

Dan Petrescu a fost dezamăgit după , mărturisind că nu este mulțumit de felul în care au fost gestionate mai multe faze de atac de către elevii săi:

„N-am fost inspirați la fazele fixe! Dacă echipa mea juca așa cum a jucat Sibiul, eram criticat nonstop. Portarul lor a făcut minuni, ăsta e fotbalul. E atipică CFR-ul, își face ocazii, dar nu marchează.

În trecut, șutam o dată și marcam. Nu am ce să le reproșez, pentru că au jucat. Singurul reproș pe care îl am este că nu am avut la dispoziție câțiva jucători.

Nu puteam să-l schimb pe Louis Munteanu, pentru că nu aveam jucător pe banca de rezervă și pentru că ne îngreunează regula U21”.

„Important e următorul meci!”

Dan Petrescu a continuat și a acuzat jocul defensiv al celor de la Hermannstadt, însă a mai spus că se gândește la următorul meci al echipei sale, pentru care trebuie să se pregătească mai bine.

„Ținem cont că Sibiul a învins FCSB-ul, a bătut-o pe Poli Iași cu 6-0, am rămas surprins pentru că s-au apărat într-una în prima repriză. Am o altă problemă, a luat Camara al patrulea galben.

Important e meciul următor pentru noi. Eu zic că e dificil să spun cine e cel mai dificil adversar, primele două echipe din fața noastră sunt favorite, trebuie să le respectăm”, a .

„E păcat că nu am reușit să urcăm pe locul doi. Cred că și cu FCSB am pierdut două puncte, la fel și azi. Din păcate, se simte în clasament. Echipele sunt foarte echilibrate, o înfrângere te duce sus, iar o înfrângere te duce jos.

Trebuie să ne revenim și să câștigăm meciurile următoare. Am văzut că toată lumea o exclude pe U Cluj, eu zic că nu degeaba sunt pe primul loc. Mai sunt FCSB, Rapid, Craiova. Sunt multe echipe bune”, a spus și Ciprian Deac.