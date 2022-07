Dan Petrescu, dezamăgit după ratarea primului trofeu al noului sezon: ”O finală nu se joacă, se câștigă. Ne-am bătut singuri”

Sepsi Sfântu Gheorghe a câștigat Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj. Secuii au început timorat întâlnirea, au încasat gol la prima fază de poartă, dar au avut tăria de a întoarce rezultatul în fața campioanei din Cluj.

Un meci ce trebuia jucat, câștigat de echipa cu foame mai mare de trofee

Sepsi nu a strălucit în duelul cu CFR Cluj, dar nici campionii României nu au făcut un meci bun. Ba chiar se poate spune că a fost pe linia patentată de Dan Petrescu, la așteptare.

Secuii au depășit începutul complicat din startul meciului, cu gol încasat după nici două minute de joc și au intrat la cabine la egalitate cu echipa care domină fotbalul intern de cinci ani.

Se poate spune că , în ciuda unui joc prea puțin convingător. Antrenorul campionilor, Dan Petrescu, nu a digerat deloc bine eșecul.

”Înainte de meci am zis că finalele nu se joacă se câștigă, azi ne-am bătut singuri. Am controlat prima repriză, trebuia să fie 2-0, 3-0, a fost o greșeală colectivă pe finalul primei reprize și ei au marcat.

Meciul se îndrepta spre lovituri de departajare, dar am luat iar gol în prelungiri. Am făcut greșeli pe care nici la antrenamente nu le facem. Felicitări lui Bergodi, Sepsi, baftă în continuare”, au fost primele concluzii ale lui Dan Petrescu, după eșecul din Supercupă

Cristiano Bergodi a fost inspirat, Dan Petrescu a mutat nefericit

Echipa lui Dan Petrescu nu a mai arătat mai nimic în repriza a doua. A beneficiat de multe faze fixe, dar CFR-ul nu a profitat de ele, deși este echipa cea mai oportunistă din acest punct de vedere.

Dan Petrescu nu, iar acest amănunt a făcut diferența până la final. Hoban a fost mână moartă, Roger nu a apucat să facă primul sprint și a luat roși, pe când, în partea cealaltă, Rondon omul cu golul decisiv.

Antrenorul feroviarilor a început meciul cu o echipă experimentală, mult mai interesat de returul cu Pyunik Erevan, esențial pentru balanța contabilă a clubului.

”Am schimbat opt jucători, dar nu au jucat rău. Două greșeli au făcut să pierdem. La Roger nu am văzut faza. Dacă e roșu voi fi foarte supărat, l-am băgat să ajute echipa. Dacă s-a verificat și e roșu nu am ce să reproșez arbitrilor.

Păun s-a accidentat, a jucat accidentat după gol. Din punct de vedere financiar meciul următor e vital pentru club. E presiune, să vedem dacă jucătorii pot să treacă peste această presiune”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu a ratat festivitatea de premiere

Antrenorul campioanei CFR Cluj nu a prins festivitatea de premiere și a rămas fără medalia pe care spera să și-o adauge la colecția impresionantă.

Un telefon l-a ”obligat” pe antrenor să se retragă într-o zonă mai liniștită. Până când a dat explicații, elevii lui erau deja la vestiare.

”M-am dus în vestiar, am stat puțin la telefon și când am vrut să vin, mi-au spus că s-a terminat. Am pierdut medalia și tot ce era acolo, sper să o primesc”, a spus Dan Petrescu.