Dan Petrescu, dezvăluiri despre relația tensionată cu Balaj: „Știe unde e biroul meu”. „Bursucul”, luat prin surprindere de noul transfer de la CFR Cluj

Dan Petrescu nu are timp de respiro la CFR Cluj. După derby-ul cu FCSB din Capitală, clubul vișiniu a revenit în Gruia pentru a se duela cu Hermannstadt, miercuri, 5 februarie, ora 18:00, în etapa cu numărul 25 din SuperLiga. Antrenorul ardelenilor a abordat mai multe subiecte la conferința de presă premergătoare duelului.

Probleme de lot pentru CFR Cluj înainte de meciul cu Hermannstadt: „Suntem fără 5 jucători”

, Fica, Simao și Deac. De asemenea, lista accidentaților îl include și pe Abeid, care a suferit o accidentare în derby-ul cu FCSB (1-1).

ADVERTISEMENT

„Jucătorii n-au avut timp să se refacă după meciul de la București, îți dai seama. Am făcut o refacere la hotel, unde am stat la București. Ieri (n.r. luni) am fost pe drum. Cei care nu au jucat o să facă un antrenament mai scurt, jucăm la 18:00. Nici măcar 72 de ore nu au fost între meciuri.

N-avem ce să mai zicem, am zis ce am avut de zis. Fără 5 jucători, am zis ce am avut de zis. Acum trebuie să ne concentrăm la meci, să încercăm să scoatem maxim. Trebuie să avem încredere, jocul și rezultatele ne dau speranțe. Sper să reușim o victorie, mai ales că adversarul vine după o serie de 13 meciuri fără înfrângere. Nici în amicale nu au pierdut. Sunt pe val, va fi un meci foarte greu. Sibiul încă speră la play-off.

ADVERTISEMENT

Erau 4 jucători accidentați, a apărut Abeid. Niciunul nu s-a refăcut, nu știu dacă se vor reface prea curând. Tachtsidis, cel puțin o lună, Deac la început ne-am speriat, am zis că sunt vreo 6 luni. Acum am înțeles că a început să alerge. El nu a fost la București. Fica și Simao nu sunt. Trebuie să găsim soluții”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dan Petrescu, luat din surprindere de transferul lui Borbei la CFR Cluj: „Nici nu știam asta”

Portarul în cursul zilei de marți, 4 februarie. Întrebat despre noul jucător al „feroviarilor”, Dan Petrescu a avut o reacție surprinzătoare. „Bursucul” nu a știut de venirea lui Borbei în Gruia.

ADVERTISEMENT

„Cine? Cine-i primul? Borbei? Nici nu știam asta. Vezi, la mine nu a ajuns. E clar că portari avem acum mai mulți. Am înțeles că și Popa își revine și va fi la antrenamente. Name e un jucător care a făcut față la Pafos, echipa de pe primul loc din Cipru, care are un lot valoros, un buget extraordinar. A venit împrumut.

El a pierdut acolo lotul și sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Să vedem acum ritmul lui. Azi va fi primul antrenament cu echipa dacă se va rezolva transferul. Am înțeles că încă nu e sută la sută. Trebuie să jucăm pe orice teren, la orice condiții, să scoatem maxim”, a mai spus Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu, dezvăluiri despre relația tensionată cu Balaj: „Știe unde e biroul meu”

Cristi Balaj a dezvăluit în repetate rânduri că este certat cu Dan Petrescu. Totuși, antrenorul lui CFR Cluj nu înțelege motivul pentru care președintele clubului este supărat. „Bursucul” a răbufnit la conferință.

„Eu nu am ce să reglez că nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu de ce domnul e supărat. Întrebați-l pe el. Știe unde e biroul meu, eu sunt tot timpul aici, de dimineață până seara. Dar, sincer, am mai zis, hai să vorbim și de fotbal.

Lăsați birourile, lăsați-mă pe mine și să vorbim de jucători. Se continuă prea mult pe aceste discuții. Vă interesează mai mult discuțiile mele? Hai să vedem ce joacă echipa, dacă echipa nu câștigă, nu e nimic bine. La un antrenor, cel mai important e rezultatul.

Am întrebat-o pe Oana (n.r. ofițerul de presă CFR Cluj) despre ce este asta. Nu am auzit de oferta asta. Tocmai din Iran, nu, n-am auzit”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.