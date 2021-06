Dan Petrescu, dezvăluiri șocante! Ce a pățit antrenorul: „Mi-a zis că vrea să avem sicriele unul lângă altul”

Dan Petrescu le-a văzut pe toate în cele aproape două decenii de când s-a apucat de antrenorat. Chiar dacă Chelsea rămâne doar un vis îndepărtat, fostul component al „Generației de Aur” se poate lăuda cu patru titluri de campion al Ligii 1 (3 cu CFR Cluj și unul cu Unirea Urziceni), calificări în grupele Ligii Campionilor, dar și o sumedenie de experiențe în fotbalul internațional.

Asupra acestora din urmă ne vom opri în cele ce urmează, pentru că „Bursucul” a relatat un episod incredibil, petrecut în primul său mandat la Kuban Krasnodar, când l-a rugat „în genunchi” pe patronul rus să rezolve , în schimbul căruia avea să obțină, un an mai târziu, o sumă record, 25 de milioane de euro.

Impresionat de flerul lui Petrescu, Oleg Mkrtcian a venit atunci cu o propunere de-a dreptul șocantă. „A zis că-mi dă 25 de ani contract și că vrea să avem sicriele unul lângă altul”, susține tehnicianul.

Dan Petrescu face dezvăluiri incredibile. Ce a pățit în primul mandat la Kuban Krasnodar

„Antrenorii trebuie să se bată non-stop, să meargă la patron, să-i zică că vrea jucători. Voi credeți că jucătorii care au fost aduși la CFR au fost aduși așa ușor? Nu! Eu când m-am dus în Rusia, m-am dus la patron, din Armenia era.

Și mi-a zis că ei plătesc maximum un milion pe jucători. Eram la Kuban Krasnodar. M-am pus în genunchi. Le-am zis: “Luați-l pe Traore!”. Era 4 milioane! “N-o să regretați niciodată!”. Atunci n-a vrut patronul.

A doua zi, m-a sunat că-l cumpără. Peste un an l-au vândut cu 25 de milioane! Și-a venit patronul la mine. “Dan, hai să facem un contract și să îți dau zece la sută din toți jucătorii care se vând”.

Și i-am zis: “Domnu’ patron, eu sunt antrenor! Mie îmi dați contract, prime. Nu mă interesează ce vindeți. Puteți să vindeți de o sută de milioane, pe mine nu mă interesează zece la sută.

Pe urmă nu m-aș mai putea gândi la antrenorat. M-aș gândi la afaceri, cum să vând jucători”. A rămas șocat! Plimbarea asta fusese cu avionul. M-a luat să mă plimbe cu avionul, să-mi povestească asta.

A zis că-mi dă 25 de ani contract și că vrea să avem sicriele unul lângă altul. Pe cuvânt! Am rămas șocat! I-am zis: “Eu semnez cât vreți, dacă sunteți fericit cu mine”.

Anul viitor mi-a dat un contract nou, am avut un derby pe care nu l-am câștigat și m-a dat afară. Am rămas șocat… Nu a motivat nimic”, a dezvăluit Dan Petrescu pentru .

Decizia pe care și-o reproșează: „A reușit să mă convingă să semnez. Incredibil!”

Episoadele ieșite din comun nu s-au oprit, însă, aici. În ianuarie 2021, imediat după despărțirea de CFR Cluj, cu care cucerise al treilea titlu consecutiv, „Bursucul” . Este o decizie pe care o regretă și acum.

„A fost neinspirată, să iau o echipă în mers. Cred că m-am grăbit puțin. Trecuse o lună sau două luni de la plecarea mea de la CFR și patroana clubului, cu care încă vorbesc la telefon – chiar și ieri am vorbit! -, o femeie extraordinară, nu știu cum a reușit să mă convingă să semnez.

Pe video, pe telefoane, eu îi ziceam că până în vară nu vreau, dar a reușit să mă convingă. Incredibil! Mi-am dat seama că am ajuns într-un loc unde nu știam prea multe și m-am grăbit. Dar în același timp pot să fiu mulțumit…

Echipa era pe ultimul loc când am venit, iar când am plecat am lăsat-o deasupra liniei. Eu mi-am făcut treaba, dacă o duceam mai jos aveam regrete. Eu n-am mai putut să continui acolo, i-am explicat patroanei și m-a lăsat să plec.

Nu m-a dat nimeni afară, cum a apărut în presă. Presa n-ai cum s-o oprești, face ce vrea și scrie ce vrea. Realitatea e că eu am plecat, nu am fost dat afară”, a mai spus Dan Petrescu.