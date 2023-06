Dan Petrescu, discurs de adio în vestiarul lui CFR Cluj?! Gestul unic care îl poate da de gol pe antrenor. Exclusiv

CFR Cluj a obținut in extremis calificarea în preliminariile UEFA Europa Conference League. Ardelenii au câștigat după și ar putea fi ultima victorie a lui Dan Petrescu în Gruia.

Dan Petrescu, pe picior de plecare la CFR Cluj! Discurs de adio în vestiar după victoria cu FC U Craiova?

FANATIK a aflat în exclusivitate ce le-a spus Dan Petrescu fotbaliștilor după . Din informațiile obținute de site-ul nostru, „Bursucul” a avut un discurs în vestiar, în care, printre rânduri, se citea că urmează să plece din Gruia.

ADVERTISEMENT

Pentru prima dată de când este la CFR Cluj, Petrescu și-a cerut scuze în fața jucătorilor. Antrenorului în vârstă de 55 de ani și-a exprimat regretul față de jucătorii care s-au simțit poate jignți din cauza limbajului său mai colorat sau au fost deranjați pentru că au fost folosiți mai puțin în acest sezon.

„Am făcut un sezon destul de bun, 63 de meciuri, 16 meciuri în cupele europene. Hai să vedem următoarea echipă românească… Să mă sunaţi când cineva joacă 16 meciuri în Europa.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

Craiova a avut două zile în plus de recuperare. Jucătorii noştri nu mai puteau. Nu am defilat niciodată, mereu am câştigat în ultima etapă. Nu spuneţi că a fost un sezon ratat, dar nu este aşa.

Nu poţi să câştigi în fiecare an campionatul. O să mă întâlnesc cu patronul şi o să vedem ce se va întâmpla, dacă voi continua”, .

ADVERTISEMENT

Ofertă din Coreea de Sud pentru Dan Petrescu

Dan Petrescu ar putea lăsa banca fostei campioane a României pentru o nouă experiență în Asia. FANATIK a anunțat în exclusivitate că

Din informațiile noastre, echipa interesată de Petrescu este una din prima jumătate a clasamentului K League 1 și îl vrea cu orice preț pe tehnicianul român, căruia i-a pus pe masă un salariu de 1,5 milioane de dolari pe an pentru a-l convinge să semneze.

ADVERTISEMENT

„Dan Petrescu va fi noul antrenor al lui Jeonbuk. Actualul antrenor de la CFR Cluj este așteptat să semneze contractul după ce va primi viza de lucru în Coreea de Sud. Prima sa prezență va avea loc la meciul cu Gangwon, din 11 iunie”, au scris jurnaliștii de la Sports Chosun, la scurt timp după informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT