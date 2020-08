Dan Petrescu e șocat și șochează: „Mă simţeam foarte bine şi nu eram lăsat să intru pe teren. Păun și Djokovic trebuiau să fie în avion. Stau acasă pentru prostiile astea cu Covidul!”

Deşi a câştigat un nou campionat cu CFR Cluj, Dan Petrescu este supărat pe măsurile impuse din cauza pandemiei. Nu a putut fi alături de echipa sa în ultima etapă, în finala contra Universităţii Craiova, iar acum nu se poate baza pe doi jucători în preliminariile Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul clujenilor a primit rezultat pozitiv la testul pentru COVID şi a fost nevoit să rămână în carantină până la primirea a două rezultate negative.

CFR Cluj va juca miercuri, de la 22:00, contra maltezilor de la Floriana în primul tur de calificare din Champions League. Meciul se dispută într-o singură manşă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu: „Trebuie să fii lăsat să munceşti!“

Protocolul medical dintre FRF, LPF şi Ministerele Sportului şi Sănătăţii l-a afectat foarte tare pe Dan Petrescu, antrenorul fiind nevoit să stea în carantină până la primirea a două teste negative consecutive.

Din această cauză, a ratat finala campionatului, de la Craiova, pe care echipa lui a câştigat-o, cucerind al treilea trofeu consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1. Faptul că nu a putut sta pe bancă l-a deranjat foarte tare pe antrenorul clujenilor.

ADVERTISEMENT

„Mă simt excelent, aşa am fost mereu, dar, ce să facem, am respectat ce am avut de respectat. Faptul că nu aveam nimic, niciun simptom, mă simţeam foarte bine şi nu eram lăsat să intru pe teren, mi se pare cea mai mare prostie din lume.

N-aveam nimic. Eu nu cred că eşti în pericol când n-ai nimic şi nu simţi nimic. Trebuie să fii lăsat să munceşti. Eu stăteam acasă şi n-aveam nimic, nici măcar un strănut“, a declarat Dan Petrescu la plecarea spre Malta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Problemele „Bursucului“ legate de COVID nu au ajuns însă la final. După 23 de teste fals pozitive la clubul din Ardeal, acum, Adrian Păun şi Damjan Djokovic, jucători infectaţi, nu au putut face deplasarea în Malta pentru meciul cu Floriana, iar antrenorul a răbufnit:

„Şi asta e o prostie. Vă daţi seama… Păun şi Djokovic trebuiau să fie în avion. Ei stau acasă pentru prostiile astea, o dată DA, o dată NU, ei sunt foarte bine, se simt excelent. Eu nu înţeleg, chiar nu înţeleg!“, a spus Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a ajuns în Malta şi va juca miercuri, 19 august, de la 22:00, împotriva Florianei, pentru un loc în turul secund preliminar al Ligii Campionilor.