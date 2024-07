Dan Petrescu, elogii pentru Tachtsidis după CFR Cluj – Dinamo 3-2. “E primul la toate”

sezonul trecut și a vrut să plece din Gruia. De la revenire, Dan Petrescu s-a arătat mulțumit de prestațiile lui Tachtsidis de la antrenamente, dar și din .

Dan Petrescu, mulțumit de Tachtsidis după meciul CFR Cluj – Dinamo 3-2. “E primul la toate”

Dan Petrescu este mulțumit de Tachtsidis după meciul dintre CFR Cluj și Dinamo din prima etapă a noului sezon. Antrenorul ardelenilor susține că mijlocașul grec este un jucător important pentru echipă și că se va baza pe el în acest campionat.

“Tachtsidis se antrenează tot timpul. E primul la toate antrenamentele, aleargă și joacă pentru echipă. Nu există jucător în România care să aibă ultima pasă și finalizare ca el. E important pentru noi, pentru CFR Cluj”, după meci.

“Nu sunt mulțumit că am luat două goluri acasă”

La finalul partidei din Gruia, Dan Petrescu a analizat și duelul celor de la CFR Cluj cu Dinamo. Tehnicianul ardelenilor susține că nu a fost mulțumit de faptul că echipa a încasat două goluri, însă a știut că elevii săi pot întoarce scorul.

“Înainte de meci am spus că Dinamo are o echipă care arată bine. Am spus că eu nu sunt mulțumit de ce am văzut până acum la echipă. Avem jucători care au venit târziu care au intrat în repriza a doua și s-a văzut.

Toți cei care au intrat pe parcurs nu au făcut nicio pregătire cu mine. E clar că avem mult de muncă. 2-0 am zis mereu că e un scor periculos. Am vorbit și la pauză și am zis că e bine că am făcut 1-2 repede.

Am avut șanse mari să câștigăm pentru că moralul nostru a fost foarte bun. Știam că cei de la Dinamo vor ceda teren și că se vor apăra. Am avut ocazii multe, dar și ei puteau să dea gol pe contraatac.

Am riscat și am reușit. Am avut jucători de calitate care au făcut diferența. Sunt mulțumit de victorie, dar nu sunt mulțumit că am luat două goluri acasă. Mi se pare că ceva nu a mers bine”, a mai spus antrenorul celor de la CFR Cluj.

“Ne mai trebuie jucători. Mai ales un atacant”

“Ne mai trebuie 2-3 jucători neapărat. Jucători la mijloc și mai ales un atacant. Sunt convins că nu vom găsi ceea ce vreau eu. Trebuie să îi aducem liberi”, a mai spus Dan Petrescu. Antrenorul ardelenilor a mai oferit și un pronostic pentru : “Eu țin cu Anglia, dar sigur va câștiga Spania. Abia aștept să văd meciul”.