Dan Petrescu explică finalul de meci modest din Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj 0-1: “Nu le-am spus eu asta, dar atât am putut”. Ce schimbări planifică

și are prima șansă pentru calificarea în play-off. Muhar a marcat golul victoriei, în minutul 9. Returul se va juca joia viitoare, de la ora 20:00.

Dan Petrescu explică finalul de meci modest din Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj 0-1

Dan Petrescu laudă adversarul din Israel și e nemulțumit că echipa sa nu a fructificat mai multe ocazii. Antrenorul ardelenilor a anunțat că va menaja din nou titularii în meciul din campionat cu Unirea Slobozia, programat duminică, de la ora 22:00.

„A fost doar primul meci, sunt conștient că vom avea un meci greu săptămâna viitoare. Am suferit mult în partea secundă, Maccabi e o echipă foarte bună: au dispus de vreo 8 jucători, care au fost la echipa națională.

Am ratat niște ocazii incredibile, trebuia să fie 3, 4-0 în prima repriză. La acest nivel, nu ai voie să ratezi astfel de ocazii.

În repriza a doua, am suferit, însă am mai avut 2-3 ocazii pe contraatac. Scorul de 1-0 este mic, la ce s-a jucat astăzi, puteam câștiga la o diferență mult mai mare.

Ne-am făcut returul mult mai greu, vreau să țin echipa de astăzi și pentru partida de joi. Prioritatea este Europa, chiar dacă nu stăm foarte bine în campionat. Avem nevoie de victorie în această etapă. Sunt fericit pentru rezultat, dar și pentru atitudine”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

“Eu nu am zis să ne apărăm, însă atât am putut pe final”

Dan Petrescu a explicat finalul cu emoții. Echipa sa a făcut un pas în spate, dar antrenorul de 56 de ani spune că nu le-a cerut jucătorilor să se apere.

„Nu era stilul meu, eu nu am zis să ne apărăm, însă atât am putut pe final. I-am băgat pe Fică, Michael și Postolachi, vrând să facem pressing. A fost greu, cald, ei au pasat între linii. Gândiți-vă și la vârsta unor jucători, peste 35 ani… nu este ușor să menții un anumit nivel. Per total, prima repriză, foarte bună, însă am suferit în a doua.

Sper să nu fi survenit vreo accidentare. Nu mi s-au temperat temerile, sunt îngrijorat, însă trebuie să mă focusez pe campionat. Suferim la capitolul fundași centrali, pe lângă Graovac, care abia a venit, sunt doar cei doi din această seară”, a mai spus Petrescu.

Dacă trece Maccabi Petah Tikva, CFR Cluj se va duela în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre CSKA 1948 Sofia și ciprioții de la Pafos. și vor avea un retur dificil în Cipru.