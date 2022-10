Dan Petrescu exultă după CFR Cluj – Petrolul 1-0. ”Pentru mine victoria e importantă, nu contează în ce minut vine și cum vine”

CFR Cluj a bifat a patra victorie consecutivă în SuperLiga, după 1-0 cu , în etapa a 12-a a campionatului. La capătul unui joc greu de privit, campioana României a înscris golul salvator în prelungiri.

Dan Petrescu: ”Jucătorii care intră de pe bancă trebuie să câștige meciul”

CFR nu a avut nici ritm, nici intensitate atunci când ajungea în preajma careului advers. În tabăra prahoveană lucrurile au stat și mai rău. Orice încercare a liniei mediene de a construi ceva a fost înăbușită în fașă.

În primele 10 minute ale reprizei a doua ”lupii” au profitat de forma slabă a ardelenilor și au reușit să fie mai prezenți în jumătatea adversă, chiar dacă fără să pericliteze în vreun fel poarta lui Scuffet.

Fundașul Cristi Manea a salvat încă o dată onoarea campionilor cu golul marcat în minutul 90+2. spune că nu e vorba de inspirație și că exact asta așteaptă de la jucătorii care intră în meci pe parcurs.

”Pentru mine victoria e importantă, nu contează în ce minut vine și cum vine. Adversarul s-a apărat tot meciul, nu a fost ușor. Mie îmi place ca jucătorii care intră de pe bancă să câștige meciul și mă bucur că azi au adus un plus.

Ar trebui să avem o serie mai lungă de victorii dar nu va fi ușor să repetăm rezultatele astea. Sper să recuperăm și jucătorii accidentați, să am de unde să aleg. Nu avem cel mai mare lot, pentru că toate echipele trecem același număr de jucători în lot”, a comentat Petrescu.

Cristi Manea: ”Am simțit că voi marca”

Prima repriză a fost lipsită de orice atractivitate și, aproape, orice inițiativă de a face mai mult decât figurație pe teren, din partea ambelor oponente. CFR a jucat foarte slab, iar Petrolul nu a avut mai mult curaj în fața unei adversare care a evoluat, iar, la alibi.

CFR a expediat primul șut pe spațiul porții adverse abia în minutul 75, dar a dat lovitură, aproape clasic, în minutele adiționale ale întâlnirii de la Mediaș, prin reușita lui Cristi Manea aruncat în luptă în repriza a doua.

”Sunt foarte fericit pentru că am luat cele 3 puncte. Nu e ușor să nu joci acasă, meciul de acasă. M-a trimis antrenorul să dau cu capul, mă bucur că a avut încredere în mine. Am simțit că voi marca. Important este că am luat punctele.

Mister gândește foarte bine formulele de joc, avem meciuri din trei în trei zile, ne împarte minutele și dăm randament, acest lucru se vede. Pe noi nu ne interesează cum jucăm, doar punctele.

Nu avem cel mai spectaculos meci, dar e eficient. Eu cred că vom merge mai departe și în cupele europene, mai sunt meciuri și puncte”, a spus Manea la finalul partidei.

Mario Camora: ”Nu a fost deloc un meci frumos, dar mergem acasă cu punctele”

Jucătorii lui Dan Petrescu înțeleg perfect cerințele antrenorului și nu mai caută scuze pentru jocul lipsit de orice expresivitate. În tabăra campioanei CFR Cluj doar punctele contează.

”Știm că nu a fost deloc un meci frumos, dar mergem acasă cu punctele. Noi lucrăm mult fazele fixe, nu cred că tot timpul e noroc, sunt faze lucrate. Doar o fază fixă putea să facă diferența pe terenul acesta greu. A fost diferit să jucăm aici la Mediaș, noi suntem obișnuiți la Cluj, dar până la urmă importantă e victoria”, a punctat căpitanul Mario Camora.

”Știam că Petrolul se apără foarte bine, cu cinci fundași, știam că va fi un meci cu puține ocazii și a fost așa cum a spus antrenorul, o ocazie, un gol. Noi vrem să nu primim gol, pentru că așa suntem mai aproape să câștigăm. E valabil pentru toți jucătorii să acceptăm că nu suntem titulari, așa e sistemul aici și toți suntem conștienți”, a adăugat Yuri.